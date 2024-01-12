Онколог назвал симптомы полипов в кишечнике

Врач высшей категории, д. м. н., завотделением абдоминальной хирургии и онкологии ФГБНУ «Российский научный центр хирургии им. акад. Б. В. Петровского», хирург-онколог, колопроктолог Аркадий Беджанян сообщил, что полипы в кишечнике являются скрытной патологией. Образования могут оставаться просто полипами или же перерождаться в раковые опухоли при неблагоприятных раскладах. Поэтому важно вовремя выявлять образования, чтобы предупредить их развитие.

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Он добавил в беседе с aif.ru, что максимально достоверный способ диагностики полипов в кишечнике - медобследование и консультация врача. Точно определить наличие полипов в кишечнике можно только с помощью колоноскопии. Процедура рекомендуется всем, кто достиг возраста 50 лет.

Хирург отметил, что есть определенные симптомы и факторы риска, которые нельзя оставлять без внимания. К числу настораживающих симптомов можно отнести кровь в стуле или на туалетной бумаге, изменение формы или цвета кала, боль или дискомфорт в животе, изменение «ритма» дефекации, а также ухудшение общего состояния здоровья, потеря веса без видимых причин.

При появлении каких-либо признаков нужно обратиться к специалисту для консультации и назначения обследования и лечения.

Также не стоит забывать о факторах риска, при наличии которых надо тщательнее следить за своим самочувствием. Сюда относится возраст, семейная история, хронические недуги, пищевые привычки.

Если что-то из этого имеется, что необходимо проконсультироваться с врачом , подчеркнул Беджанян.