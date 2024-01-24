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В Роспотребнадзоре оценили вероятность пандемии коклюша в России

В последние месяцы в России выросла заболеваемость коклюшем. В Роспотребнадзоре оценили вероятность пандемии данного заболевания в стране, сообщают "Известия".

В Роспотребнадзоре оценили вероятность пандемии коклюша в России
© Unsplash

По словам заместителя директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова, подобный исход развития событий не ожидается в связи с проведением вакцинации.

"Пандемии мы не ждем. Если мы будем привержены к вакцинации, если будем делать всё, как положено", – приводятся его слова.

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На сегодняшний день уже начались клинические испытания новой многокомпонентной коклюшной вакцины, отметил Горелов. Он также обратил внимание на крайнюю необходимость вакцинации детей, так как у них инфекция протекает с различными осложнениями.

"Вакцинация, начинается с трехмесячного возраста трижды, и дважды на втором году жизни", – напомнил эксперт.

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