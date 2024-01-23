5 принципов питания, которые спасут вас в сезон простуд

В сезон простуд, инфекций и просто бесконечных холодов, организм может быть в опасности. В этот раз многие говорят о "тройной эпидемии", потому что в текущем зимнем сезоне на россиян обрушилось сразу три негативных фактора: ОРВИ, грипп с особенно тяжелыми осложнениями и коронавирус, который у многих стал проявляться иначе.

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В такое время у нас больше рисков подхватить заразу на работе или в общественном транспорте, поэтому стоит обезопасить себя. Один из доступных способов это сделать — внести изменения в свой рацион. "Рамблер" расскажет о нескольких принципах питания, которые помогут в сезон простуд.

Белок

Белок является строительным материалом для антител, борющихся с инфекцией. Поэтому убедитесь, что вы включаете в каждый прием пищи полезные источники белка. Среди них: мясо, птица, морепродукты, яйца, бобовые, орехи, семена, тофу и молочные продукты.

Жидкость

Достаточное количество жидкости необходимо для увлажнения слизистой оболочки дыхательных путей. Это помогает предотвратить обезвоживание, в результате которого на слизистой оболочке носа образуются крошечные трещины, позволяющие вирусам проникать в организм. По мнению экспертов, женщинам необходимо около 2,1 литра (около 8 чашек) жидкости в день, а взрослым мужчинам — около 2,6 литра (около 10 чашек). Сюда входит не только вода, но и молоко, соки, горячие напитки, такие как чай, кофе и др.

Фрукты и овощи

Фрукты и овощи являются отличным источником витаминов и фитонутриентов, многие из которых действуют как антиоксиданты. Употребление достаточного количества продуктов, богатых антиоксидантами, означает, что у организма больше шансов бороться с простудой и гриппом. Постарайтесь, чтобы во время еды на вашей тарелке было как можно больше овощей разного цвета.

Витамин С – содержится во многих фруктах и овощах. Вам нужно около 200 мг в день, чтобы помочь бороться с простудой. Одними из лучших источников этого витамина считаются перец, клубника, киви, апельсины и брокколи.

Пробиотики

Кишечник — один из важнейших игроков иммунной функции. Пробиотики — это полезные бактерии, которые помогают поддерживать здоровье иммунной системы. Для борьбы с простудой ваша доза пробиотиков должна составлять около 10 млрд активных пробиотических культур в день. Это количество можно найти в некоторых йогуртах с добавлением пробиотиков.

Ограничьте употребление алкоголя