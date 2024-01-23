5 принципов питания, которые спасут вас в сезон простуд
В сезон простуд, инфекций и просто бесконечных холодов, организм может быть в опасности. В этот раз многие говорят о "тройной эпидемии", потому что в текущем зимнем сезоне на россиян обрушилось сразу три негативных фактора: ОРВИ, грипп с особенно тяжелыми осложнениями и коронавирус, который у многих стал проявляться иначе.
В такое время у нас больше рисков подхватить заразу на работе или в общественном транспорте, поэтому стоит обезопасить себя. Один из доступных способов это сделать — внести изменения в свой рацион. "Рамблер" расскажет о нескольких принципах питания, которые помогут в сезон простуд.
Белок
Белок является строительным материалом для антител, борющихся с инфекцией. Поэтому убедитесь, что вы включаете в каждый прием пищи полезные источники белка. Среди них: мясо, птица, морепродукты, яйца, бобовые, орехи, семена, тофу и молочные продукты.
Жидкость
Достаточное количество жидкости необходимо для увлажнения слизистой оболочки дыхательных путей. Это помогает предотвратить обезвоживание, в результате которого на слизистой оболочке носа образуются крошечные трещины, позволяющие вирусам проникать в организм. По мнению экспертов, женщинам необходимо около 2,1 литра (около 8 чашек) жидкости в день, а взрослым мужчинам — около 2,6 литра (около 10 чашек). Сюда входит не только вода, но и молоко, соки, горячие напитки, такие как чай, кофе и др.
Фрукты и овощи
Фрукты и овощи являются отличным источником витаминов и фитонутриентов, многие из которых действуют как антиоксиданты. Употребление достаточного количества продуктов, богатых антиоксидантами, означает, что у организма больше шансов бороться с простудой и гриппом. Постарайтесь, чтобы во время еды на вашей тарелке было как можно больше овощей разного цвета.
Витамин С – содержится во многих фруктах и овощах. Вам нужно около 200 мг в день, чтобы помочь бороться с простудой. Одними из лучших источников этого витамина считаются перец, клубника, киви, апельсины и брокколи.
Пробиотики
Кишечник — один из важнейших игроков иммунной функции. Пробиотики — это полезные бактерии, которые помогают поддерживать здоровье иммунной системы. Для борьбы с простудой ваша доза пробиотиков должна составлять около 10 млрд активных пробиотических культур в день. Это количество можно найти в некоторых йогуртах с добавлением пробиотиков.
Ограничьте употребление алкоголя
Существует большое количество исследований, которые показывают, что употребление алкоголя подавляет иммунную функцию. Поэтому ограничьте или вовсе прекратите употребление алкоголя, особенно тогда, когда ваш организм итак напряжен.