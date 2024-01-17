Врач объяснил, как уснуть при мучающем гриппе или простуде

В период, когда организм борется с гриппом или простудой, заснуть бывает сложнее, чем обычно. Этому мешает насморк. Однако у больных сезонными заболеваниями все же есть способ отойти ко сну простым способом.

О том, как уснуть, пока болеешь гриппом или простудой, сообщает Mirror.

Консультант по функциональному здоровью Люк Дюран описал простой способ того, как уснуть, несмотря на заложенный нос. Эксперт напомнил, что из-за трудностей с дыханием человек чаще просыпается по ночам, хотя ему в период болезни, наоборот, нужен отдых.

«Поднятие головы помогает легче опорожнять носовые пазухи, облегчая дыхание во время периодов болезни», — пояснил консультант.

Перед сном, считает эксперт, правильно принять горячий душ, чтобы открыть носовые пазухи и осушить нос. Кроме того, это поможет избежать заложенности носа в течение ночи.

Также эксперт призывает пользоваться увлажнителем воздуха и есть мед для облегчения симптомом гриппа и простуды. Не стоит забывать и том, что обильное питье тоже делает протекание простуды или гриппа проще.