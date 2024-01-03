Ученые назвали два новых симптома коронавируса

МОСКВА, 3 января, ФедералПресс. Новый штамм коронавируса, который быстро распространяется по всему миру, породил два новых симптома заболевания. Теперь зараженные могут испытывать тревогу и проблемы со сном, болея COVID-19.

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Ранее было известно о таких симптомах, как насморк, кашель, слабость и головные боли. Сейчас же к ним добавились бессонница и тревога. А другие два симптома, наоборот, стали фиксировать гораздо реже. Речь идет о потере вкуса и обоняния. Специалисты Центров по контролю и профилактике заболеваний сообщили о быстрых темпах распространения штамма JN.1.

Сейчас он распространяется в США, Исландии, Португалии, Великобритании, Индии, Китае, Франции и Испании, передает телеканал «360».

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