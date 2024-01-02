Эксперт объяснил, почему опасно переносить болезнь на ногах

Несоблюдение постельного режима при ОРВИ может привести к опасным последствиям. Об этом "Известиям Мордовии" сообщил главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

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По его словам, в первые три дня пациент должен оставаться дома. Больному в этот период противопоказаны физические и умственные нагрузки. При соблюдении этих правил на четвертый день он пойдет на поправку.

Если пациент переносит болезнь на ногах, его сердце и другие органы будут страдать от повышенной нагрузки им придется работать на износ. Самочувствие может кратковременно улучшиться, но позже пациенту вновь станет хуже.