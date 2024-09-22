Что на самом деле лечат пиявки

Тихое шипение воды, каскад чувств, рождающийся от прикосновения к коже, и медленный ритм исцеляющих движений — все это не про современную высокотехнологичную медицину, а про один из древнейших методов лечения — гирудотерапию. Но есть ли польза от пиявок в действительности? На этот вопрос в беседе с "Рамблером" ответила врач-терапевт Анна Симбирцева.

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Что такое гирудотерапия и как она работает?

Гирудотерапия – это использование медицинских пиявок (Hirudo medicinalis) для лечения и профилактики различных заболеваний. Этот метод берет свои корни из глубокой древности, когда эти кольчатые черви применялись для очищения организма через кровопускание. Но если раньше это была почти мистическая практика, то сегодня на нее смотрят под другим углом.

Основной механизм действия пиявок заключается в их способности снижать локальный отек и улучшать микроциркуляцию в тканях. Они выделяют особые вещества – гирудин, которые препятствуют свертыванию крови и обладают противовоспалительным действием. Благодаря этому, гирудотерапию иногда используют в современных клиниках, особенно в области микрохирургии и пластической хирургии.

Когда пиявки действительно помогают?

Хотя существует множество мифов о чудодейственных свойствах пиявок, доказанная эффективность этого метода ограничена рядом специфических случаев. Основные медицинские показания для использования пиявок связаны с восстановлением после микрохирургических операций и пересадки тканей. Например, при пересадке кожи после ожогов или реконструкции конечностей, пиявки помогают наладить отток крови от поврежденных участков. Это предотвращает застой крови, обеспечивая успешное приживление тканей.

Хирурги тщательно следят за кровоснабжением пересаженного участка, сшивают сосуды, но бывает, что кровь недостаточно хорошо оттекает во время заживления. Это нарушает восстановление и может привести к нежизнеспособности тканей. Использование пиявок в данном случае помогает убрать избыток крови, то есть черви берут на себя функцию вен, пока не возобновится нормальное кровообращение, а пересаженный участок полностью приживется Противопоказания и риски Симбирцева Анна Сергеевна Врач-терапевт федеральной сети Клиника Фомина

Противопоказания и риски

Несмотря на определенную пользу, гирудотерапия сопряжена с рядом серьезных рисков. Терапевт предупреждает, что применение пиявок может вызвать аллергические реакции и даже кровотечения, особенно у людей с нарушениями свертываемости крови. Перед началом терапии врач обязательно должен собрать подробный анамнез пациента, включая информацию о хронических заболеваниях и принимаемых лекарствах.

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Использование стерильных и "одноразовых" пиявок – еще одно важное условие безопасности, так как повторное применение одного и того же организма может привести к инфекции. Важно, чтобы эту процедуру проводил только врач, а не люди без медицинского образования, как это часто бывает на теневом рынке гирудотерапии.

Плацебо или реальная помощь?

Для лечения хронических заболеваний или боли доказательств в пользу гирудотерапии практически нет. Некоторые пациенты отмечают улучшение самочувствия, что может быть связано с эффектом плацебо. Чувствуя боль и видя кровь, человек может подсознательно начать верить в действенность метода. Однако врачи подчеркивают, что без объективных показаний пиявки не дают долговременных результатов и могут нести больше рисков, чем пользы.

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