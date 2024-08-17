Синдром Кушинга: что это и как лечить

Кортизол, известный как "гормон стресса", играет важную роль в регуляции множества функций организма, включая метаболизм, иммунную систему и уровень сахара в крови. Однако, когда его уровень слишком высок в течение длительного времени, это может привести к синдрому Кушинга. Подробнее о нем в беседе с "Рамблером" рассказала эндокринолог, нутрициолог, специалист по растройству пищевого поведения Анастасия Фатеева.

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Причины синдрома Кушинга

Основной причиной синдрома Кушинга является повышенная секреция кортизола. Это может быть вызвано различными факторами:

Опухоли: в некоторых случаях синдром Кушинга может быть вызван опухолью гипофиза (болезнь Кушинга) или надпочечников. Такие опухоли стимулируют избыточную выработку кортизола,

в некоторых случаях синдром Кушинга может быть вызван опухолью гипофиза (болезнь Кушинга) или надпочечников. Такие опухоли стимулируют избыточную выработку кортизола, Эктопическая продукция ACTH: некоторые виды раковых опухолей, особенно рак легких, могут вырабатывать адренокортикотропный гормон (ACTH), который стимулирует выработку кортизола в надпочечниках,

некоторые виды раковых опухолей, особенно рак легких, могут вырабатывать адренокортикотропный гормон (ACTH), который стимулирует выработку кортизола в надпочечниках, Прием глюкокортикоидов: один из наиболее распространенных факторов. Глюкокортикоиды, такие как преднизолон, используются для лечения воспалительных заболеваний, таких как астма или ревматоидный артрит.

"Боль или травмы в спине или суставах, а также многие кожные высыпания тоже лечатся глюкокортикоидами. Их также можно использовать, чтобы остановить отторжение организмом нового органа после трансплантации", — подчеркнула врач.

Симптомы синдрома Кушинга

Симптомы синдрома Кушинга могут быть разнообразными и часто развиваются постепенно. Некоторые из наиболее распространенных симптомов включают:

увеличение веса: особенно характерно отложение жира на животе, лице (лунообразное лицо) и задней части шеи (так называемый "бизонный горб"),

кожа становится тонкой, легко появляются синяки и медленно заживают раны,

красные или фиолетовые полосы на коже, особенно на животе, бедрах и руках,

слабость и усталость,

повышение артериального давления и уровня сахара в крови,

потеря костной массы, что может привести к переломам,

депрессия, раздражительность, тревожность и даже психозы,

гирсутизм (повышенное оволосение) у женщин, а также нарушение менструального цикла.

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Лечение синдрома Кушинга

Лечение синдрома Кушинга зависит от причины заболевания.

Если недуг вызван длительным приемом стероидов, врач может снизить дозу или перевести пациента на альтернативные препараты. Существует также ряд лекарственных препаратов, которые могут помочь уменьшить выработку кортизола или его эффекты на организм, такие как метирапон, кетоконазол или пазиреотид.

Если синдром вызван опухолью гипофиза или надпочечников, хирургическое удаление опухоли может быть эффективным лечением. В случае невозможности удаления опухоли могут применяться другие методы, например, лучевая терапия или медикаменты для контроля кортизола. После удаления опухоли может потребоваться заместительная терапия, так как организм временно не сможет самостоятельно вырабатывать необходимое количество гормонов.

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