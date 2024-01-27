Синдром беспокойных ног: как бороться
Синдром беспокойных ног (СБН) — неврологическое заболевание, проявляющееся парестезиями в нижних конечностях и их избыточной двигательной активностью преимущественно в покое или во время сна. Подробнее об этом недуге в беседе с "Рамблером" рассказала врач-терапевт Заплавнова Кристина.
Чувства, которые испытывают люди при данном заболевании: дрожь, зуд, чувство «ползания мурашек» и даже боль. Чтобы снять неприятное ощущение, отмечает специалист, возникает неудержимое желание подвигать конечностями.
"Если вечером вы не находите себе места в кровати, ворочаетесь, никак не можете заснуть, а днем испытываете усталость, возможно, у вас именно синдром беспокойных ног", — заявила терапевт.
Причины СБН:
- нарушение обмена дофамина — вещества, которое отвечает за передачу нервных импульсов и влияет на двигательную активность. Предполагается, что виной этому наследственная предрасположенность: более чем у половины людей с синдромом беспокойных ног близкие родственники также страдают этим расстройством;
- на фоне беременности (15-20%) и различных патологических состояний. Симптомы могут быть достаточно тяжелыми, но обычно полностью исчезают через несколько недель после родов;
- дефицит железа (анемия) — уменьшение запасов, определяемое по снижению уровня ферритина ниже 50 мкг/л;
- неврологические расстройства. Вторичный СБН часто наблюдается при травмах спинного мозга и периферической нервной системы, а также периферических нейропатиях различного генеза (диабетическая, алкогольная, токсическая);
- уремия. До 50% пациентов с терминальной почечной недостаточностью имеют СБН. Была показана корреляция частоты СБН с уровнем мочевины крови, анемией, периферической нейропатией и снижением уровня паратиреоидного гормона у данной категории пациентов.
"Особенно тяжелая симптоматика отмечается непосредственно во время диализа, когда пациент вынужден несколько часов лежать без движения. Было показано уменьшение или исчезновение симптомов СБН после трансплантации почек", — объяснила эксперт.
- симптоматика СБН может развиваться или утяжеляться на фоне применения различных медикаментов, таких как трициклические антидепрессанты (амитриптилин, азафен и др.), селективные ингибиторы обратного захвата серотонина (тразодон, прозак), препараты лития, метоклопрамид (реглан), блокаторы кальциевых каналов (коринфар, финоптин).
- варикозное расширение вен
"Диагностическую информацию, позволяющую подтвердить наличие синдрома беспокойных ног, можно получить при проведении полисомнографии — метода длительной регистрации различных физиологических параметров во время сна", — резюмировала Заплавнова.
- Избегайте употребления кофеина, алкоголя и никотина, так как эти вещества могут усугубить симптомы СБН. Также рекомендуется исключить из рациона пищу, содержащую искусственные добавки и консерванты;
- Придерживайтесь распорядка сна. Старайтесь ложиться и просыпаться в одно и то же время каждый день. Также обратите внимание на комфортные условия для сна, включая удобную кровать, тихую и темную комнату;
- Практикуйте методы расслабления, такие как глубокое дыхание, медитация или йога. Также может помочь регулярная физическая активность, такая как прогулки или умеренные упражнения;
- Делайте мягкий массаж ног перед сном. Он может помочь расслабить мышцы и снять напряжение. Также можно применять теплые компрессы на ног для облегчения симптомов.
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