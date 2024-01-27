Синдром беспокойных ног: как бороться

Синдром беспокойных ног (СБН) — неврологическое заболевание, проявляющееся парестезиями в нижних конечностях и их избыточной двигательной активностью преимущественно в покое или во время сна. Подробнее об этом недуге в беседе с "Рамблером" рассказала врач-терапевт Заплавнова Кристина.