Как фоновые шумы разрушают нервную систему

Шум окружает нас повсюду, даже если мы его не замечаем. При этом он оказывает колоссальное воздействие на нервную систему и здоровье в целом. На эту тему Всемирная организация здравоохранения провела масштабное исследование.

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В соответствии с данными ВОЗ, воздействие шума охватывает широкий спектр негативных последствий, включая нарушение сна, ишемическую болезнь сердца, ожирение, диабет, осложнения при родах и когнитивные расстройства у детей. Для европейской экономики, согласно ВОЗ, шум от интенсивного дорожного движения приводит к потере "как минимум одного миллиона здоровых лет жизни" каждый год. Французская организация Bruitparif, специализирующаяся на мониторинге шума в Париже, заключила, что жители шумнейших городов Франции теряют "более трех лет здоровой жизни" из-за болезней, вызванных или усугубленных шумовым загрязнением.

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Стивен Стэнсфелд, почетный профессор психиатрии Лондонского университета Королевы Марии и один из мировых экспертов по влиянию шума на здоровье, консультировал ВОЗ при подготовке отчета о влиянии шума. Он утверждает, что это основано на реальных данных и научных исследованиях. Важно отметить, что эффекты шума могут быть не только ночью, мешая нам спать, но и днем, когда мы находимся в стрессе из-за постоянного шума. Мозг реагирует на звуки, и длительный стресс может повысить кровяное давление и риск сердечных приступов.

Исследования Имперского колледжа Лондона подтверждают, что шум дорожного движения с уровнем более 50 децибел (что тише обычного разговора) может увеличить риск гипертонии и ишемической болезни сердца. По словам доктора Ютонг Самуэля Цая, эпидемиолога университета, есть убедительные доказательства того, что шумное дорожное движение может привести к сердечным приступам.

Эти исследования также подчеркивают, что влияние шума связано с другими аспектами жизни вблизи дорог и автомобильных трасс, включая загрязнение воздуха и качество жилья. Даже после учета других факторов окружающей среды, была обнаружена связь между шумовым загрязнением от дорожного движения и диабетом 2 типа.

Как это происходит? Шум, который мы перестаем замечать, все равно влияет на наш пульс, кровяное давление и сердечные сокращения. Даже если мы адаптируемся психологически к постоянному шуму, наш организм продолжает реагировать на него, и эти реакции могут негативно повлиять на наше здоровье. Шум, даже во время сна, может активировать части мозга, вызывая пробуждение, повышение сердечной активности и изменение циркадных ритмов сна.