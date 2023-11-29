Чем опасен гормональный сбой для женщины

Какие болезни вызывает гормональный сбой у женщин до и после климакса
Гормоны принято считать виновниками плохого настроения и буйного нрава. На самом деле им подвластно куда больше, особенно, если мы говорим о женщине. Гормоны и их сбой влияют на ее внешность и работоспособность.
О том, с какими гинекологическими проблемами чаще всего приходят женщины до и после климакса, «Рамблер» выяснил у гинеколога Афян Армине Ишхановны.
Как гормоны влияют на жизнь женщины
Гормоны обеспечивают правильную работу множества систем женского организма. В их числе менструальный цикл, свертываемость крови, плотность костной ткани, обмен жиров и углеводов, правильное функционирование нервной и половых систем.
«Самые женские гормоны – эстрогены. Под этим термином понимают не один гормон, а сразу три: эстрон, эстрадиол и эстриол. Они синтезируются преимущественно в яичниках, гораздо меньше – в коре надпочечников и жировой ткани. Самый активный из эстрогенов – эстрадиол», – рассказала эксперт.
Гормональный баланс, ведущий к ухудшению женского здоровья, могут нарушить такие вещи, как недосып и хронический стресс.
Проблемы женского здоровья после климакса и операции
С приходом климакса яичник прекращают вырабатывать гормоны. Их концентрация в организме снижается, что приводит к переменам в состоянии здоровья женщины.
«Повышенная потливость, сердцебиение, гипертензия, депрессия, нарушение сна, головные боли, снижение памяти, расстройства сна», – объяснила медик.
Позже дают о себе знать ишемическая болезнь сердца и деменция. Меняется внешность. В то же время эти недуги могут возникнуть не только на фоне климакса. Гормональный дисбаланс и его последствия могут дать о себе знать, в том числе, после физического воздействия.
«Хирургическое удаление яичников по поводу образований, разрыва яичников, при преждевременном истощении яичников (генетическая склонность)», – пояснила врач.
Также причиной гормонального сбоя могут быть:
- Поликистоз яичников;
- Синдром резистентных яичников;
- Некоторые лекарства (в частности агонистов рилизинг-гормонов (АГ-РГ));
- Лечение эстроген-зависимости;
- Химиотерапия.
По словам врача, все эти нарушения требуют лечения, учитывая специфику ситуации.
Проблемы женского здоровья в репродуктивном возрасте
Болезни интимного характера встречаются и до наступления климакса. По мнению Армян Афине, один из самых распространенных недугов у женщин репродуктивного возраста – это гиперпролактинемия. Она выражается в увеличении пролактина в сыворотке крови.
«Пролактин синтезируется клетками гипофиза (лактотрофами) и является полифункциональным гормоном, участвующим в поддержании лактации, функционировании желтого тела (продукции прогестерона)», – пояснила медик.
Более чем в 50% случаев повышение пролактина связано с аденомами, то есть пролактиномами. Они составляют около 40% всех аденом гипофиза.
«На основании размера опухоли пролактиномы классифицируются на микропролактиномы (до 10 мм) и макропролактиномы (более 10мм)», – рассказала врач.
Основные причины возникновения гиперпролактинемии:
- Физиологические: физическая активность, коитус, стресс, лактация, беременность, сон;
- Патологические: поражение гипофиза, гипотиреоз, облучение, повреждение ножки гипофиза в результате травмы или хирургического вмешательства;
- Опухоли: герминома, метастатическое поражение, менингиома, разрастание опухоли, расположенной над турецким седлом;
- Препараты: антиконвульсанты, антидепрессанты, антигистамины, антигипертензивные препараты, наркотические препараты, нейролептики, опиаты.
«Женщины с гиперпролактинемией предъявляют жалобы на наличие выделений из молочных желез, нарушения менструального цикла, снижение полового влечения, фригидность, бесплодие», – рассказала врач-гинеколог.
Пациенты с макропролактиномами часто жалуются на головную боль, ухудшение зрения. В рамках диагностики важно выяснить следующее:
- О текущей или проводимой ранее лекарственной терапии;
- О сопутствующих эндокринных и системных заболеваниях;
- О хронической патологии печени, почек, органов половой системы;
- О травмах или облучении головы и шеи, хирургических вмешательствах на головном мозге.
«Основными методами обследования являются двукратное проведение лабораторного исследования уровня пролактина и МРТ головного мозга, как наиболее информативного метода в диагностике опухолей гипоталамо-гипофизарной области», – объяснила Армине Афян.
Одна из самых распространенных болезней у женщин – гипотиреоз. Он выражается дефицитом тиреоидных гормонов в организме. На его фоне возникают перемены абсолютно всех органов и систем.
«Наиболее часто встречающиеся симптомы гипотиреоза: выраженная утомляемость, сонливость, сухость кожных покровов, выпадение волос, замедленная речь, отечность лица, пальцев рук и ног, запоры, снижение памяти, зябкость, охриплость голоса, подавленное настроение, хронические запоры, алопеция, онихолизис, гиперкератоз», – рассказала врач.
Также при гипотиреозе развиваются депрессия и деменция. Кроме них возникают аномальные маточные кровотечения и бесплодие.
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