Чем опасен гормональный сбой для женщины

Гормоны принято считать виновниками плохого настроения и буйного нрава. На самом деле им подвластно куда больше, особенно, если мы говорим о женщине. Гормоны и их сбой влияют на ее внешность и работоспособность.

© Unsplash.com

О том, с какими гинекологическими проблемами чаще всего приходят женщины до и после климакса, «Рамблер» выяснил у гинеколога Афян Армине Ишхановны.

Видео дня

Как гормоны влияют на жизнь женщины

Гормоны обеспечивают правильную работу множества систем женского организма. В их числе менструальный цикл, свертываемость крови, плотность костной ткани, обмен жиров и углеводов, правильное функционирование нервной и половых систем.

«Самые женские гормоны – эстрогены. Под этим термином понимают не один гормон, а сразу три: эстрон, эстрадиол и эстриол. Они синтезируются преимущественно в яичниках, гораздо меньше – в коре надпочечников и жировой ткани. Самый активный из эстрогенов – эстрадиол», – рассказала эксперт.

Гормональный баланс, ведущий к ухудшению женского здоровья, могут нарушить такие вещи, как недосып и хронический стресс.

Проблемы женского здоровья после климакса и операции

С приходом климакса яичник прекращают вырабатывать гормоны. Их концентрация в организме снижается, что приводит к переменам в состоянии здоровья женщины.

«Повышенная потливость, сердцебиение, гипертензия, депрессия, нарушение сна, головные боли, снижение памяти, расстройства сна», – объяснила медик.

Позже дают о себе знать ишемическая болезнь сердца и деменция. Меняется внешность. В то же время эти недуги могут возникнуть не только на фоне климакса. Гормональный дисбаланс и его последствия могут дать о себе знать, в том числе, после физического воздействия.

«Хирургическое удаление яичников по поводу образований, разрыва яичников, при преждевременном истощении яичников (генетическая склонность)», – пояснила врач.

Также причиной гормонального сбоя могут быть:

Поликистоз яичников;

Синдром резистентных яичников;

Некоторые лекарства (в частности агонистов рилизинг-гормонов (АГ-РГ));

Лечение эстроген-зависимости;

Химиотерапия.

По словам врача, все эти нарушения требуют лечения, учитывая специфику ситуации.

Проблемы женского здоровья в репродуктивном возрасте

Болезни интимного характера встречаются и до наступления климакса. По мнению Армян Афине, один из самых распространенных недугов у женщин репродуктивного возраста – это гиперпролактинемия. Она выражается в увеличении пролактина в сыворотке крови.

«Пролактин синтезируется клетками гипофиза (лактотрофами) и является полифункциональным гормоном, участвующим в поддержании лактации, функционировании желтого тела (продукции прогестерона)», – пояснила медик.

Более чем в 50% случаев повышение пролактина связано с аденомами, то есть пролактиномами. Они составляют около 40% всех аденом гипофиза.

«На основании размера опухоли пролактиномы классифицируются на микропролактиномы (до 10 мм) и макропролактиномы (более 10мм)», – рассказала врач.

Основные причины возникновения гиперпролактинемии:

Физиологические: физическая активность, коитус, стресс, лактация, беременность, сон;

Патологические: поражение гипофиза, гипотиреоз, облучение, повреждение ножки гипофиза в результате травмы или хирургического вмешательства;

Опухоли: герминома, метастатическое поражение, менингиома, разрастание опухоли, расположенной над турецким седлом;

Препараты: антиконвульсанты, антидепрессанты, антигистамины, антигипертензивные препараты, наркотические препараты, нейролептики, опиаты.

«Женщины с гиперпролактинемией предъявляют жалобы на наличие выделений из молочных желез, нарушения менструального цикла, снижение полового влечения, фригидность, бесплодие», – рассказала врач-гинеколог.

Пациенты с макропролактиномами часто жалуются на головную боль, ухудшение зрения. В рамках диагностики важно выяснить следующее:

О текущей или проводимой ранее лекарственной терапии;

О сопутствующих эндокринных и системных заболеваниях;

О хронической патологии печени, почек, органов половой системы;

О травмах или облучении головы и шеи, хирургических вмешательствах на головном мозге.

«Основными методами обследования являются двукратное проведение лабораторного исследования уровня пролактина и МРТ головного мозга, как наиболее информативного метода в диагностике опухолей гипоталамо-гипофизарной области», – объяснила Армине Афян.

Одна из самых распространенных болезней у женщин – гипотиреоз. Он выражается дефицитом тиреоидных гормонов в организме. На его фоне возникают перемены абсолютно всех органов и систем.

«Наиболее часто встречающиеся симптомы гипотиреоза: выраженная утомляемость, сонливость, сухость кожных покровов, выпадение волос, замедленная речь, отечность лица, пальцев рук и ног, запоры, снижение памяти, зябкость, охриплость голоса, подавленное настроение, хронические запоры, алопеция, онихолизис, гиперкератоз», – рассказала врач.

Также при гипотиреозе развиваются депрессия и деменция. Кроме них возникают аномальные маточные кровотечения и бесплодие.