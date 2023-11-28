Почему половое созревание останавливает рост тела

Все животные зарождаются как одноклеточные, а затем начинают расти. В какой-то момент они перестают увеличиваться в размерах, но механизм, как и почему это происходит, до сих пор плохо изучен.

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Новое исследование из Иллинойского университета в Чикаго (США) выявило гормональный триггер, который заставляет плодовых мух перестать расти. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Оно имеет значение и для понимания человеческого развития. У людей сигнал организму прекратить расти включается в период полового созревания и рост постепенно замедляется в течение нескольких лет. Важно лучше понять этот процесс отчасти из-за недавних изменений в половом созревании детей.

«Мы знаем, что начало полового созревания наступает все раньше. Но чтобы понять, почему что-то меняется, нужно понять, как это работает», — сказал руководитель исследования Александр Шинглтон, профессор биологических наук.

Ученые изучили плодовых мух в период полового созревания. У этих насекомых остановка роста связана со стероидным гормоном под названием экдизон, который похож на эстроген и тестостерон у людей.

Сигнал дает железа, вырабатывающая экдизон. На личиночной стадии она получает много информации о поступающих питательных веществах и регулирует выработку экдизона. Но как только экдизон достигает определенного уровня, железа больше не нуждается в этой информации и начинает саморегулироваться. Исследователи полагают, что именно этот отказ заставляет плодовую мушку перестать расти.