Гинеколог назвала способы поддерживать здоровый менструальный цикл

Стабильный менструальный цикл — не единственный, но очень важный показатель репродуктивного здоровья женщины, рассказала врач-акушер-гинеколог, профессор Наталия Подзолкова. Способы поддержания здорового менструального цикла она назвала в беседе с aif.ru.

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По словам Подзолковой, для стабильного менструального цикла необходимо придерживаться здорового образа жизни.

«Надо избегать избыточного и недостаточного питания, гиподинамии, изнуряющих физических нагрузок (есть даже специальный термин — "аменорея спортсменов")», — объяснила она.

Врач добавила, что на фертильность негативно влияют стрессы, курение, употребление алкоголя и наркотиков. Тем же, кто не планирует заводить детей в ближайшее время, Подзолкова рекомендовала подобрать с врачом надежную контрацепцию.