Из-за чего появляются тромбы и почему они опасны?

Свертывание крови — жизненно важный процесс, благодаря которому организм может залечивать травмы и останавливать кровотечение. Но иногда сгустки крови появляются и без всяких повреждений, что может привести к серьезным проблемам. Портал livescience.com рассказал, почему появляются тромбы и что делает их опасными.

Тромбы могут формироваться при повреждении кровеносного сосуда. Организм запускает цепочку реакций, которая заставляет протеин под названием тромбин скапливаться недалеко от места травмы. Тромбин, в свою очередь, активирует тромбоциты — маленькие частички крови, «затыкающие» собой пробоину в сосуде

Тромбоциты также могут связывать фибриноген — еще один кровяной протеин. Тромбин превращает фибриноген в плотный протеин фибрин, который создает своего рода сетку, страхующую тромбоциты для дополнительного укрепления сосуда. А по заживлению раны тромб рассасывается.

Иногда бывают случаи, когда сгустки крови формируются и без повреждения сосудов. Так происходит при стечении обстоятельств, повышающих вероятность свертывания крови: от состояния сосудов до ограничения кровообращения. Подобный тромб способен оставаться в сосуде, не рассасываясь, и тем самым блокировать кровообращение. Если же он перекрывает кровоток полностью, то может возникнуть повреждение тканей. При появлении в сердце тромбы способны привести к сердечному приступу, а в мозге — к инсульту.

Фрагменты тромбов иногда отрываются от изначального места появления — их называют эмболами. Они перемещаются по кровеносной системе и могут застрять, если достигнут слишком узкого сосуда. Такие «бродячие» тромбы наиболее опасны, т.к. они могут оказаться в любой части тела. При заболевании тромбозом глубоких вен тромбы формируются в крупных сосудах, чаще всего в ногах, после чего могут распасться на фрагменты и попасть в легкие. А это состояние называют эмболией легких, и оно смертельно опасно для здоровья.

Именно поэтому врачи часто предупреждают, что надо быть начеку и знать симптомы тромба. Например, в случае тромбоза глубоких вен ими могут быть боль в ногах, покраснение или опухание. Попадание тромба в легкие проявляется в форме боли в груди, ощущении давления, одышке и учащении пульса.

Некоторые болезни повышают вероятность формирования тромбов. Например, среди генетических недугов есть те, что повышают уровни протеинов, отвечающих за свертывание крови и, напротив, снижают выработку антикоагулянтов. Прочие заболевания, такие как рак, аутоиммунные болезни и инфекции, могут нарушить деликатный баланс организма в плане свертывания крови.

Наконец, к факторам риска также относят беременность, прием гормональных препаратов и образ жизни. Курение повышает вероятность тромба из-за воспаления организма, которое делает тромбоциты более реактивными. Излишний вес тоже подпадает под факторы риска — вероятно, из-за того, что клетки жира повышают эффективность свертывания крови.