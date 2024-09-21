Привычки, которые вредят коленям: что стоит изменить

Коленные суставы — одна из самых уязвимых частей организма, подверженная влиянию множества факторов, начиная от неправильных поз и заканчивая лишним весом. Главный врач клиники "Остео Нейро", врач-остеопат высшей категории Олег Лоскутов в беседе с "Рамблером" рассказал, какие повседневные привычки наносят вред коленям и как продлить здоровье суставов.

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"Принято считать, что артроз и артрит, самые частые болезни суставов – это заболевание наших бабушек и дедушек, однако в последнее время врачи на рентгенограммах замечают типичные дегенеративные нарушения в коленных суставах и у тридцатилетних пациентов", — заявил остеопат.

Опасные позы

Коленные суставы, как и любая другая часть тела, требуют правильного и сбалансированного подхода. Одной из самых вредных привычек является сидение на корточках. Эта поза "убивает" мениски — хрящевые прокладки, обеспечивающие амортизацию сустава. Скручивающие движения в этой позе могут привести к необратимым изменениям в менисках и провоцировать развитие артроза. Для пожилых людей также опасно вставать с низких сидений, что может вызвать повреждение хрящевых тканей.

Поза "лотос", часто используемая в йоге, может быть крайне вредной для людей с предрасположенностью к артрозу. Многие стремятся освоить эту позу, не имея достаточной гибкости и растяжки, что приводит к травмам менисков и надколенника. Ограничение этой позы — обязательное условие при занятиях лечебной физкультурой (ЛФК) для людей с проблемами суставов.

Также стоит избегать длительного стояния на коленях. Эта поза вызывает травматическую нагрузку на переднюю поверхность колена и надколенник, что может привести к специфическому типу артроза, который трудно поддается лечению. Если работа или занятия спортом требуют стояния на коленях, необходимо использовать подушечки или специальные наколенники для защиты суставов.

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Влияние обуви на здоровье коленей

Многие не задумываются о том, как сильно влияет обувь на состояние суставов. Высокие каблуки могут нанести серьезный вред коленям и тазобедренным суставам. Когда каблук превышает четыре сантиметра, тело наклоняется вперед, вызывая перенапряжение в коленных суставах и приводя к их преждевременному износу.

"Удобная обувь, правильная ортопедическая стелька – залог здоровой стопы и коленей", – отметил специалист.

Игнорирование боли и лишний вес

Одной из самых распространенных ошибок является легкомысленное отношение к болям в коленях. Многие откладывают визит к врачу, что позволяет болезни развиваться до тяжелой стадии. Своевременное обращение к ортопеду может предотвратить серьезные последствия.

Не менее важным фактором, влияющим на здоровье коленей, является лишний вес. Каждый килограмм увеличивает нагрузку на суставы и связки, что ускоряет их износ. Ведение дневника питания и сокращение потребления быстрых углеводов могут помочь в борьбе с этой проблемой. Регулярная физическая активность — еще один способ сохранить здоровье суставов.

Профилактика повреждений: как продлить здоровье коленей

Все эти факторы могут существенно ухудшить состояние ваших коленей, но их можно контролировать. Упражнения, направленные на укрепление мышц, поддерживающих коленный сустав, могут помочь снизить риск повреждений. Простые изменения в привычках, такие как правильная осанка, использование удобной обуви и контроль веса, способны продлить здоровье коленей на долгие годы.

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