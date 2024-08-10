Тазобедренный сустав — самый большой сустав человеческого организма. Именно он выдерживает огромнейшую нагрузку, обеспечивая движение при ходьбе и вертикальную нагрузку веса всего тела. Главный врач клиники "Остео Нейро", врач-остеопат, врач высшей категории Олег Лоскутов в беседе с "Рамблером" рассказал о противопоказаниях в случае возникновения болевых ощущений в этой области.

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Боли в тазобедренном суставе, по словам специалиста, возникают не только, как считается, в пожилом возрасте, но и в достаточно молодом. Врач перечислил вероятные причины возникновения болей в тазобедренном суставе:

боли при переломе шейки бедра людей пожилого возраста, страдающих остеопорозом,

остеоартрит, сопровождающийся изнашиванием хрящевой ткани

ревматические заболевания (ревматоидный артрит, склеродермия и т. д.),

инфекционные болезни,

бытовые и спортивные травмы,

асептический некроз головки бедра,

туберкулез.

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"Следует обратиться к специалисту (ортопед, травматолог, остеопат) при возникновении болей в тазобедренных суставах, который назначит обследования для уточнения диагноза и соответствующего лечения. В дальнейшем строго придерживаться рекомендаций врача", — отметил Лоскутов.

Что категорически нельзя делать при болях в тазобедренном суставе?

заниматься самолечением и не обращаться за помощью в надежде, что эта боль пройдет самостоятельно, умеренная физическая нагрузка под контролем врача обязательно, но не стоит повышать ее, использовать согревающие мази и компрессы без назначения врача, принимать обезболивающие препараты бесконтрольно, поскольку возможность получить дополнительные проблемы с желудком и печенью выше, чем вероятность вылечить суставы, питаться бесконтрольно, употреблять быстрые углеводы, жирную пищу, алкоголь, носить неудобную обувь (важно использовать ортопедические стельки).

"Помните, что чем дольше вы терпите боль, тем сильнее страдает сустав. И не впадайте в уныние и ипохондрию, так как только хорошее настроение и вера в успех лечения обеспечат быстрое выздоровление", — резюмировал остеопат.

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