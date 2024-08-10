Что категорически нельзя делать при болях в тазобедренном суставе
Тазобедренный сустав — самый большой сустав человеческого организма. Именно он выдерживает огромнейшую нагрузку, обеспечивая движение при ходьбе и вертикальную нагрузку веса всего тела. Главный врач клиники "Остео Нейро", врач-остеопат, врач высшей категории Олег Лоскутов в беседе с "Рамблером" рассказал о противопоказаниях в случае возникновения болевых ощущений в этой области.
Боли в тазобедренном суставе, по словам специалиста, возникают не только, как считается, в пожилом возрасте, но и в достаточно молодом. Врач перечислил вероятные причины возникновения болей в тазобедренном суставе:
- боли при переломе шейки бедра людей пожилого возраста, страдающих остеопорозом,
- остеоартрит, сопровождающийся изнашиванием хрящевой ткани
- ревматические заболевания (ревматоидный артрит, склеродермия и т. д.),
- инфекционные болезни,
- бытовые и спортивные травмы,
- асептический некроз головки бедра,
- туберкулез.
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"Следует обратиться к специалисту (ортопед, травматолог, остеопат) при возникновении болей в тазобедренных суставах, который назначит обследования для уточнения диагноза и соответствующего лечения. В дальнейшем строго придерживаться рекомендаций врача", — отметил Лоскутов.
Что категорически нельзя делать при болях в тазобедренном суставе?
- заниматься самолечением и не обращаться за помощью в надежде, что эта боль пройдет самостоятельно,
- умеренная физическая нагрузка под контролем врача обязательно, но не стоит повышать ее,
- использовать согревающие мази и компрессы без назначения врача,
- принимать обезболивающие препараты бесконтрольно, поскольку возможность получить дополнительные проблемы с желудком и печенью выше, чем вероятность вылечить суставы,
- питаться бесконтрольно, употреблять быстрые углеводы, жирную пищу, алкоголь,
- носить неудобную обувь (важно использовать ортопедические стельки).
"Помните, что чем дольше вы терпите боль, тем сильнее страдает сустав. И не впадайте в уныние и ипохондрию, так как только хорошее настроение и вера в успех лечения обеспечат быстрое выздоровление", — резюмировал остеопат.
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