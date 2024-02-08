Можно ли стареть без болезней: что известно мировой науке

Население планеты стареет. Так, по прогнозам экспертов, к 2030 году во всем мире будет миллиард людей в возрасте 65 лет и старше.

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Средняя продолжительность жизни людей увеличилась вдвое благодаря появлению современной медицины и общественного здравоохранения — если в 1800-х годах люди жили в среднем 30 лет, то сейчас большинство достигает 70-летнего возраста.

«Возможно, это одна из величайших вещей, которые произошли с человечеством», — говорит Джейми Джастис, ученый-геролог, возглавляющий направление здравоохранения в фонде XPRIZE.

Конечно, есть и обратная сторона. Мы живем достаточно долго, чтобы испытать на себе слабость болезни, которые приходят с более поздним возрастом. Клетки перестают делиться, ДНК деградирует, иммунная система дает сбой. Мы становимся все более уязвимыми для болезней. Многие из нас проводят последние десятилетия, страдая от переломов костей, слабости, старческого слабоумия, рака, болезней сердца и многого другого. Врачи могут лишь пытаться облегчить симптомы или бороться с одной болезнью за другой.

Исследования

В одном примечательном эксперименте Синтия Кеньон, молекулярный биолог из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, и ее коллеги обнаружили, что мутации в одном гене круглого червя C. elegans могут удвоить продолжительность его жизни. Типичные 13-дневные черви почти не двигались, а "черви-мутанты" двигались так, как будто они были намного моложе, и жили дольше.

Для исследователей, интересующихся здоровьем человека, эти и подобные выводы других ученых привели к революционному предположению: процесс старения можно обуздать. Если это так, ученые, возможно, смогут разработать методы лечения, направленные на устранение причин старения, а не просто на борьбу с целым списком болезней.

К концу 2000-х «весь взгляд научного сообщества изменился. Биология старения перешла от фазы описания к фазе молекулярного анализа

Какие соединения могут бороться со старением

Хотя доказанных методов лечения людей от старости пока не существует, ведущие ученые изучают несколько соединений, которые могут замедлить процесс старения, по крайней мере, у червей, плодовых мух и мышей. Некоторые из них уже были протестированы на людях, и еще много клинических испытаний продолжаются.

Пожалуй, наиболее изученным является рапамицин, соединение, впервые обнаруженное в образце почвы, собранном в 1964 году на Рапа-Нуи, или острове Пасхи. Сегодня люди, перенесшие трансплантацию органов, принимают препарат, чтобы удержать иммунную систему от отторжения чужеродной ткани. Но рапамицин также продлевает жизнь дрожжам, мухам и мышам, и его уже тестируют на людях в ходе клинических испытаний.

Как он противостоит старению, не совсем ясно. Препарат ингибирует белковый комплекс, называемый «мишенью рапамицина у млекопитающих», сокращенно mTOR, который играет роль в росте клеток и синтезе белка. Это ингибирование имеет разные эффекты: включая уменьшение воспаления, очищение старых и поврежденных клеток и изменение клеточного метаболизма — некоторые из ключевых процессов, которые, по мнению исследователей, ответственны за процесс старения.

Рапамицин — не единственный препарат, влияющий на mTOR.

Исследователи биотехнологической компании restTORbio протестировали другие ингибиторы mTOR на пожилых людях, чтобы попытаться улучшить иммунную функцию. Около 250 человек приняли участие в клиническом исследовании, в котором сравнивались два ингибитора mTOR отдельно и в комбинации с плацебо.

В 2018 году команда сообщила, что те, кто получил лекарства, меньше инфицированы и лучше реагируют на вакцину против гриппа. Однако компания опробовала одно из этих соединений в последующем исследовании, но оно не продемонстрировало влияния на респираторные заболевания, о которых сообщали сами пациенты.

Другой многообещающий класс лекарств нацелен на клетки, которые перестали делиться, но не умирают. Эти стареющие клетки выделяют химические сигналы, которые могут вызвать воспаление, нарушить восстановление тканей и нанести вред соседним клеткам. В некоторых случаях эти сигналы даже подталкивают клеток-соседей к старению.

Препараты, называемые сенолитиками , направлены на уничтожение стареющих клеток, побуждая их к самоуничтожению. После многообещающих результатов на мышах, сенолитики теперь тестируются на людях. Завершено или продолжается более 25 клинических испытаний.

Одна из наиболее часто тестируемых сенолитических схем представляет собой комбинацию двух соединений: противоракового препарата дазатиниба и кверцетина, антиоксиданта, который естественным образом содержится в винограде, ягодах и других фруктах и овощах. Другие ученые планируют сравнить физетин, соединение, содержащееся в клубнике и яблоках, с плацебо, чтобы выяснить, влияет ли оно на слабость и маркеры воспаления в крови.

Кетогенные эфиры

Исследования показали, что, например, кетогенная диета с низким содержанием углеводов может помочь мышам жить дольше.

Когда в организме заканчивается глюкоза, которую можно использовать для получения энергии, печень создает еще один источник, превращая жир в молекулы, называемые кетоновыми телами.

«Если мы не будем есть день или около того, мы начнем вырабатывать кетоновые тела», — говорит Джон Ньюман, гериатр из Института Бака, возглавляющий исследование. «И чем дольше мы голодаем, тем больше мы будем производить, чтобы подпитывать наши тела».

Эти соединения — больше, чем просто топливо. Они помогают регулировать воспаление и контролировать другие клеточные процессы, многие из которых участвуют в процессе старения. Употребление кетоновых эфиров, которые быстро распадаются, — это способ избавиться от кетоновых тел без диеты.

Наука и будущее

Одна из самых больших задач геронауки — выяснить, как доказать, что соединение предотвращает возрастные заболевания у людей. Ученым придется давать препарат здоровым людям, а затем отслеживать их здоровье по мере старения, а это дорогостоящее и трудоемкое мероприятие. По словам ученых, у мышей это занимает четыре года. У людей на это потребуются десятилетия и десятки тысяч человек.

Более простой путь — это разработка этих методов лечения для лечения одного заболевания, а не для профилактики нескольких заболеваний. Как только препарат будет одобрен для одного показания, будет гораздо легче получить одобрение для других — и потенциально расширить его до профилактического назначения.

При этом одна группа ученых разработала другой обходной путь. Вместо того, чтобы лечить здоровых людей и ждать, пока они состарятся, команда разработала исследование, в котором будут задействованы люди, у которых есть одно возрастное заболевание, и оценят, сокращает ли препарат время, необходимое для развития другого. В данном случае специалисты выбрали препарат от диабета метформин. Исследования показывают, что он может влиять на болезни сердца , рак и снижение когнитивных функций . Метформин может даже снизить риск длительного течения COVID . Точные механизмы, лежащие в основе этих эффектов, не совсем ясны. Однако пока четких выводов в отношении него ученые не сделали.

Никто не может с уверенностью сказать, что появится таблетка, предотвращающая старение. Тем не менее, это не помешало некоторым компаниям и недобросовестным ученым заработать на этом. Общество горит идеей замедления старения, поэтому часто принимает за правду очередную пустышку.

Например, в 2019 году медицинское сообщество предостерегло потребителей от переливания плазмы молодых доноров, которую некоторые компании предлагали по цене 8000 долларов за литр. Лечение было основано на многообещающих исследованиях на мышах, в которых старым мышам давали кровь от более молодых мышей либо посредством переливания, либо путем соединения систем кровообращения двух животных. Молодая кровь, по-видимому, омолаживает мышцы, печень и мозг старых животных , но такой эффект не был доказана на людях.

Интернет-магазины изобилуют добавками и даже лекарствами, отпускаемыми по рецепту, с предполагаемыми преимуществами против старения. Многие из таблеток, которые рекламируются как чудодейственные лекарства, обращающие старение, представляют собой те же самые соединения, которые в настоящее время тестируют ученые-герои. Однако это может быть опасно, потому что доказанных результатов ученые еще не добились.