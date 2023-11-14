Один укол лекарства сможет избавить пациента от гипертензии

Ученые разработали инновационную вакцину, один лишь укол которой способен избавить пациента от гипертензии на полгода, отмечается в исследовании.

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Все о новом лекарстве — в материале «Рамблер».

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Ангиотензиноген (гормон, повышающий кровяное давление) является предшественником ангиотензина и играет важную роль в развитии гипертонии.

В ноябре 2023 года стало известно о разработке зилебезирана, известного также как «прививка от давления». По химической структуре это лекарство относится к малым интерферирующим РНК. Препарат подавляет синтез ангиотензиногена, что приводит к снижению синтеза ангиотензина I и II, а это в свою очередь приводит к торможению РААС и снижению артериального давления.

«Повышенное артериальное давление, не поддающееся контролю, является одной из основных причин смертности и заболеваний, поэтому существует необходимость в новых методах лечения, обеспечивающих устойчивый контроль артериального давления в течение длительного времени. Неконтролируемая гипертония также повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний», — заявил ведущий автор исследования Джордж Л. Бакрис, доктор медицинских наук, профессор медицины и директор Комплексного центра гипертонии при Медицинском университете Чикаго.

Исследование включало пациентов с артериальной гипертензией, которым были предоставлены различные дозы зилебезирана и плацебо. Результаты исследования показали, что у пациентов, получивших зилебезиран в дозе 200 мг и более, к 8 неделе наблюдалось снижение уровня ангиотензиногена в крови, а также стабильное снижение артериального давления в течение 24 недель после однократного внутримышечного введения.

Серьезных побочных эффектов, таких как артериальная гипотензия, гиперкалиемия или ухудшение функции почек у пациентов, принимавших зилебезиран, по сравнению с группой, принимавшей плацебо, выявлено не было.

Исследование показало, что прием зилебезирана раз в 3 — 6 месяцев может эффективно и безопасно снижать артериальное давление у пациентов с неконтролируемой артериальной гипертензией. Снижение систолического артериального давления более или менее чем на 5 мм рт. ст. связано со снижением сердечно-сосудистого риска, говорят авторы исследования. Полученные результаты подтверждают потенциал зилебезирана в обеспечении устойчивого контроля артериального давления, улучшении приверженности к медикаментозному лечению за счет нечастого приема препарата и, в свою очередь, улучшении исходов у людей с повышенным артериальным давлением.