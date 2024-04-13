Чем опасен неправильно сросшийся перелом

Скелет служит каркасом для всего организма. Соответственно, от правильности расположения костей зависит дислокация всех окружающих мягких тканей: мышц, сосудов, нервов, сухожилий. Что будет, если перелом срастется неправильно, в беседе с “Рамблером” рассказал травматолог-ортопед Максим Саутин.

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Эксперт рассмотрел возможные последствия неправильного сращивания костей на функцию верхней конечности на примере самого частого перелома — повреждении лучезапястного сустава, который обычно возникает при прямом падении на вытянутую руку.

Такой перелом срастается практически в 100 процентах случаев, поскольку в этой области хорошее кровоснабжение. Но проблема заключается в том, что в результате перелома кость достаточно сильно разрушается и срастается практически всегда со смещением, с большим или меньшим Саутин Максим Травматолог-ортопед Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии ECSTO

Именно по этой причине, по словам врача, специалистам часто приходится применять хирургическое лечение в отношении этих переломов, ставить специальные пластины для фиксации костей в правильном анатомическом положении. Если этого не сделать, то сухожилия, нервы, артерия, располагающиеся в этой области пойдут по неправильному изогнутому пути, уточнил эксперт.

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Таким образом для артерии это не очень критично. Да, их положение меняется, но кровь по ним продолжает циркулировать. Сухожилия это либо раздражает, либо они могут перетереться у края кости. Но нервы реагируют на неправильное положение кости очень резко. Это нарушает кровоснабжение их оболочек, они натягиваются, и пациенты могут испытывать онемение, боль в области перелома Саутин Максим Травматолог-ортопед Европейской клиники спортивной травматологии и ортопедии ECSTO

Вышеперечисленные экспертом факторы — это то, что происходит внутри организма, а внешне, тем временем, меняется анатомия конечности. Это, в свою очередь, нарушает функцию смежных суставов, снижает объем движений, приводит к постоянному ежедневному дискомфорту пациенту. Поэтому при любом переломе крайне важно провести корректное рентгенологическое исследование в правильных проекциях. Если этого недостаточно, специалист призывает сделать компьютерную томографию и обратиться к конкретному специалисту, например, кистевому хирургу для верхних конечностей.

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