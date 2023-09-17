Шесть незаметных признаков стремительного развития рака костей

Первичный рак кости, также известный как саркома кости, представляет собой рак, который начинается в клетке, обнаруженной в кости. Рак костей немного чаще встречается у мужчин, чем у женщин, и чаще поражает длинные кости ног или плеч.

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Исследование, проведенное Фондом исследования рака костей, показало, что около 76 процентов всех случаев первичного рака костей в Великобритании изначально диагностируются неправильно. Раннее выявление рака костей может увеличить шансы на успешное лечение.

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В беседе с Express доктор Чун Тан, врач общей практики Pall Mall Medical, выделил ранние предупреждающие признаки, на которые следует обратить внимание.

Припухлость

Отек или заметная шишка возле пораженной кости могут быть характерным признаком заболевания.

NHS Inform добавляет: «Некоторые люди также испытывают отек и покраснение (воспаление) или замечают шишку на пораженной кости или вокруг нее».

Боль

Распространенным симптомом заболевания являются боли в костях, поясняет врач.

«Поначалу боль может быть легкой и прерывистой, но по мере прогрессирования рака она может становиться более серьезной и постоянной. Боль часто описывается как глубокая, ноющая и локализованная в пораженной кости».

NHS Inform сообщает, что боль, вызванная раком кости, обычно начинается с ощущения болезненности в пораженной кости.

«Это постепенно переходит в постоянную боль или боль, которая приходит и уходит, которая продолжается ночью и во время отдыха. Поражаться может любая кость, хотя чаще всего рак костей развивается в длинных костях ног или плеч».

Ограниченный диапазон движений

По словам эксперта, если опухоль расположена рядом с суставом, это может привести к скованности и ограничению диапазона движений сустава.

Переломы

Рак кости может ослабить пораженную кость, делая ее более склонной к переломам (перерывам). Доктор Тан объяснил:

«Иногда перелом происходит без значительной травмы, и это может быть признаком рака кости».

Необъяснимая потеря веса

Если кто-то испытывает необъяснимую потерю веса, это может быть предупредительным признаком рака костей. Однако это также может быть симптомом других серьезных диагнозов.

Усталость

Усталость и общее недомогание могут сопровождать рак костей, особенно по мере прогрессирования заболевания, говорит доктор Тан. Важно помнить, что эти симптомы также могут быть вызваны многими другими заболеваниями или травмами.

Эксперты объясняют, что высокая температура 38°С и выше и потливость, особенно ночью, являются менее распространенными симптомами рака костей.

Специалисты рекомендуют при обнаружении симптомов обращаться к врачам. Они проведут тщательную оценку, которая может включать визуализирующие исследования (рентген, КТ, МРТ) и, возможно, биопсию, чтобы подтвердить или исключить рак кости. Раннее выявление и лечение могут значительно улучшить прогноз рака кости, поэтому крайне важно не игнорировать постоянные или необычные симптомы.