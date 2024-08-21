Почему опасно убирать серную пробку без врача

Чтобы избавиться от серной пробки, люди часто решают самостоятельно очистить уши подручными средствами. Это может привести к серьезным последствиям, о которых в беседе с "Рамблером" рассказала врач-терапевт Анастасия Тимощенко.

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Серная пробка — это образование в полости наружнего уха, состоящее из серы и кожного сала. В случае, если она уплотняется и увеличивается в размере, есть риск перекрывания слухового прохода и снижения слуха Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Образование серы является важным защитным механизмом, позволяющим очищать слуховой проход от пыли, вирусов и бактерий. В норме сера выходит самостоятельно при жевании или работе височно-нижнечелюстного сустава, однако, если серы вырабатывается слишком много, нарушается механизм очищения наружного уха и формируется серная пробка.

Чаще всего серные пробки встречаются к детей в силу анатомических особенностей слухового прохода. Однако, склонность к формированию серных пробок может быть в том числе связана с хроническими воспалительными процессами уха, а также некоторыми метаболическими заболеваниями Тимощенко Анастасия Викторовна Врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог, магистр «Общественное здоровье и здравоохранение», аспирант по направлению подготовки «Гастроэнтерология и диетология»

Зачастую причиной появления серных пробок является использование наушников или слухового аппарата, так как в ответ на инородный предмет в слуховом проходе серы выделяется больше, кроме того она может утрамбовываться наконечником наушника. Серные пробки могут быть мягкими, пастообразными или более плотными, схожие по консистенции с пластилином. Более плотные пробки, как правило темные, вплоть до черного.

Почему закладывает уши

В настоящее время выделяют несколько способов удаления серных пробок:

Вымывание (ирригация) выполняется ЛОР-врачом на приеме после предварительного осмотра и подтверждения целостности барабанной перепонки;

Удаление с помощью специальных растворов — самый безопасны метод, но также требует осмотра специалиста на предмет целостности барабанной перепонки;

Изъятие с помощью вакуумного отсоса или выскабливание могут производиться только врачом при условии наличия специализированных инструментов, так как риски повреждения структур слухового прохода в данном случае велики.

Самостоятельное удаление серных пробок опасно, так как повышается риск повреждения стенок слухового прохода, а также барабанной перепонки. Кроме того, в случае использования ватных палочек пробка может утрамбоваться в просвете слухового прохода, что вызовет воспаление.

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