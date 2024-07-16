Как не запустить глаукому: профилактические меры

Глаукома поражает более 70 миллионов человек во всем мире, причем около 10 процентов страдают двусторонней слепотой, что делает ее основной причиной необратимой слепоты в мире. В беседе с "Рамблером" врач-офтальмолог, офтальмохирург, к.м.н., эксперт в области лазерной коррекции зрения, рефракционной и катарактальной хирургии Анна Семакина рассказала о профилактических мерах заболевания.

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Болезнь может достаточно долго оставаться бессимптомной, подчеркнула эксперт. Прогрессирование глаукомы приводит к дегенерации ганглиозных клеток сетчатки. Это нейроны центральной нервной системы, клетки тела которых находятся во внутренней сетчатке, а аксоны — в зрительном нерве. Дегенерация этих нервов приводит к характерному внешнему виду зрительного диска и потере зрения.

"Основная цель в лечении глаукомы — снижение внутриглазного давления до тех индивидуальных величин, при которых будет достигнута остановка прогрессирования дегенерации ганглиозных клеток сетчатки. Лечение включает консервативные, лазерные и хирургические методы. Выбор метода лечения зависит от типа глаукомы, уровня внутриглазного давления, эффективности консервативной терапии"



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Десять профилактических советов от врача:

Регулярно проверяйте здоровье глаз. Это повышает вероятность выявления болезни на ранних стадиях и назначения своевременного лечения. Не менее важно принимать лекарства от глаукомы в соответствие с рекомендациями врача. Сообщите врачу о приеме стероидных препаратов. Прием стероидов в течение длительного периода времени или в высоких дозах может повысить внутриглазное давление, особенно если у вас глаукома. Питайтесь сбалансированно. Ешьте много зеленых овощей и цветных фруктов, ягод каждый день. Они содержат витамины и минералы, которые защищают ваши глаза. Исследования показывают, что полезные для глаз продукты лучше, чем витамины, предотвращают глаукому. Занимайтесь спортом, но осторожно. Интенсивные упражнения, которые повышают частоту сердечных сокращений, также могут повысить внутриглазное давление. Но быстрая ходьба и регулярные физические упражнения в умеренном темпе могут снизить внутриглазное давление и улучшить общее состояние здоровья. Защищайте глаза от травм. Повреждения глаз могут привести к глаукоме. Всегда надевайте защитные очки во время занятий спортом или во время опасной работы дома и во дворе. Избегайте положения вниз головой. Если у вас глаукома или вы подвержены высокому риску заболевания, не держите низко голову в течение длительного времени. Положение головы вниз может значительно повысить внутриглазное давление. Некоторым людям с тяжелой глаукомой может потребоваться избегать определенных поз йоги. Спите в правильном положении. Если у вас глаукома, не спите, прижимаясь к подушке или к руке. Люди с обструктивным апноэ во сне также подвержены риску глаукомы. Если вы сильно храпите или перестаете дышать в течение ночи, обратитесь к специалисту. Защищайте глаза от солнечного света. Есть некоторые свидетельства того, что солнечные ультрафиолетовые лучи могут вызвать глаукому. Носите качественные поляризованные очки и шляпу при прогулках на свежем воздухе. Следите за состоянием ротовой полости. Недавние исследования связывают заболевание десен с повреждением зрительного нерва при глаукоме. Чистите зубы каждый день и регулярно посещайте своего стоматолога. Расскажите врачу о гипотензивных препаратах. Если ваше артериальное давление падает слишком низко во время сна, это может усугубить прогрессирование глаукомы. Если вы принимаете лекарства от артериального давления ночью или у вас наблюдаются симптомы низкого артериального давления, сообщите об этом своему офтальмологу. Не меняйте лекарства от кровяного давления самостоятельно.

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