Как не запустить глаукому: профилактические меры
Глаукома поражает более 70 миллионов человек во всем мире, причем около 10 процентов страдают двусторонней слепотой, что делает ее основной причиной необратимой слепоты в мире. В беседе с "Рамблером" врач-офтальмолог, офтальмохирург, к.м.н., эксперт в области лазерной коррекции зрения, рефракционной и катарактальной хирургии Анна Семакина рассказала о профилактических мерах заболевания.
Болезнь может достаточно долго оставаться бессимптомной, подчеркнула эксперт. Прогрессирование глаукомы приводит к дегенерации ганглиозных клеток сетчатки. Это нейроны центральной нервной системы, клетки тела которых находятся во внутренней сетчатке, а аксоны — в зрительном нерве. Дегенерация этих нервов приводит к характерному внешнему виду зрительного диска и потере зрения.
"Основная цель в лечении глаукомы — снижение внутриглазного давления до тех индивидуальных величин, при которых будет достигнута остановка прогрессирования дегенерации ганглиозных клеток сетчатки. Лечение включает консервативные, лазерные и хирургические методы. Выбор метода лечения зависит от типа глаукомы, уровня внутриглазного давления, эффективности консервативной терапии"
Лазерная коррекция зрения: кому противопоказана
Десять профилактических советов от врача:
- Регулярно проверяйте здоровье глаз. Это повышает вероятность выявления болезни на ранних стадиях и назначения своевременного лечения. Не менее важно принимать лекарства от глаукомы в соответствие с рекомендациями врача.
- Сообщите врачу о приеме стероидных препаратов. Прием стероидов в течение длительного периода времени или в высоких дозах может повысить внутриглазное давление, особенно если у вас глаукома.
- Питайтесь сбалансированно. Ешьте много зеленых овощей и цветных фруктов, ягод каждый день. Они содержат витамины и минералы, которые защищают ваши глаза. Исследования показывают, что полезные для глаз продукты лучше, чем витамины, предотвращают глаукому.
- Занимайтесь спортом, но осторожно. Интенсивные упражнения, которые повышают частоту сердечных сокращений, также могут повысить внутриглазное давление. Но быстрая ходьба и регулярные физические упражнения в умеренном темпе могут снизить внутриглазное давление и улучшить общее состояние здоровья.
- Защищайте глаза от травм. Повреждения глаз могут привести к глаукоме. Всегда надевайте защитные очки во время занятий спортом или во время опасной работы дома и во дворе.
- Избегайте положения вниз головой. Если у вас глаукома или вы подвержены высокому риску заболевания, не держите низко голову в течение длительного времени. Положение головы вниз может значительно повысить внутриглазное давление. Некоторым людям с тяжелой глаукомой может потребоваться избегать определенных поз йоги.
- Спите в правильном положении. Если у вас глаукома, не спите, прижимаясь к подушке или к руке. Люди с обструктивным апноэ во сне также подвержены риску глаукомы. Если вы сильно храпите или перестаете дышать в течение ночи, обратитесь к специалисту.
- Защищайте глаза от солнечного света. Есть некоторые свидетельства того, что солнечные ультрафиолетовые лучи могут вызвать глаукому. Носите качественные поляризованные очки и шляпу при прогулках на свежем воздухе.
- Следите за состоянием ротовой полости. Недавние исследования связывают заболевание десен с повреждением зрительного нерва при глаукоме. Чистите зубы каждый день и регулярно посещайте своего стоматолога.
- Расскажите врачу о гипотензивных препаратах. Если ваше артериальное давление падает слишком низко во время сна, это может усугубить прогрессирование глаукомы. Если вы принимаете лекарства от артериального давления ночью или у вас наблюдаются симптомы низкого артериального давления, сообщите об этом своему офтальмологу. Не меняйте лекарства от кровяного давления самостоятельно.
Ранее мы писали, как птоз верхних век влияет на зрение.