Как птоз верхних век влияет на зрение

Птоз является тяжелым состоянием, при котором верхнее веко сильно опускается, накрывая часть или всю роговицу глаза. Это состояние может быть как временным, так и продолжительным. "Рамблер" расскажет о причинах и лечении этой проблемы, а врач-дерматолог-косметолог Анжелика Ужва раскроет риски влияние птоза на зрение.

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Причины

Мышечная слабость: ослабление мышц, ответственных за подъем верхнего века, может привести к его опущению.

ослабление мышц, ответственных за подъем верхнего века, может привести к его опущению. Повреждение нервов: повреждение или поражение нервов, контролирующих мышцы верхнего века, может вызвать опущение.

повреждение или поражение нервов, контролирующих мышцы верхнего века, может вызвать опущение. Возрастные изменения: с возрастом мышцы и ткани лица могут потерять тонус, что может привести к птозу верхнего века.

с возрастом мышцы и ткани лица могут потерять тонус, что может привести к птозу верхнего века. Врожденные аномалии: у некоторых птоз может быть врожденным и связан с аномалиями развития ребенка в утробе.

у некоторых птоз может быть врожденным и связан с аномалиями развития ребенка в утробе. Травмы и операции: травмы лица или хирургические вмешательства в области глаз также могут вызвать опущение.

Лечение

Лечение птоза верхнего века зависит от его причины и степени выраженности. В серьезных случаях потребуется операция, чтобы подтянуть или укрепить верхнюю часть века и восстановить его нормальное положение. В более легкой степени опущения можно ограничиться ношением специальных очков или использованием капельницы для глаз.

Лазерная коррекция зрения: кому противопоказана

Птоз не влияет на остроту зрения, он лишь вызывает ощущение дискомфорта и порой даже боль в области глаза. Если кожа сильно нависает и практически закрывает глаза, то речь идет о показании к блефаропластике. Если проблему решить сразу, а не оставлять развитый птоз на несколько лет, чтобы глаза начали подстраиваться, никаких осложнений не будет Анжелика Викторовна Ужва Врач-дерматолог-косметолог GMT CLINIC

Для определения наиболее эффективного метода лечения птоза верхнего века необходима консультация опытного офтальмолога. Специалист поможет определить причину и выбрать наиболее подходящий способ коррекции, чтобы восстановить функциональность и косметический вид верхнего века.

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