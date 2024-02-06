Почему нельзя тереть глаза и к чему может привести эта привычка

Казалось бы, что может случиться страшного, если потереть глаза руками? Наверняка каждый раз хоть раз это делал во время длительного нахождения перед экраном ноутбука или спросонья, чтобы как-то пробудиться.

Оказывается, несколько секунд такого воздействия на глаза ничего хорошего им не приносит. А в долгосрочной перспективе, напротив, может значительно навредить и спровоцировать развитие ряда неприятных заболеваний.

Почему же все-таки нельзя тереть глаза и чем грозит эта вроде бы безобидная привычка – в материале "Рамблера".

Почему мы трем глаза

Основной причиной трения глаз является аллергия. Люди с аллергическим конъюнктивитом зачастую жалуются на зуд, жжение и выделения из глаз. Создается впечатление, что от дискомфорта можно избавиться, если протереть глаза: вот оно – простое решение. Но на самом деле это не так (об этом позднее).

Блефарит, воспаление век и вирусный конъюнктивит также способны побудить человека обзавестись привычкой, которой посвящена статья.

Но существует и более простая, распространенная причина: сухость глаз или банальная усталость от длительного смотрения в экран компьютера, телефона, планшета и прочих гаджетов.

"Сегодня мы все сидим перед в телефонах или перед компьютерами и недостаточно часто моргаем, в то время как наша слезная пленка испаряется, – отмечает Кларк Чанг, директор по глобальным медицинским вопросам компании Glaukos. – Синдром сухого глаза в наши дни диагностируется все чаще и чаще, и мы знаем, что наши пациенты с данным диагнозом время от времени трут глаза".

Чем опасно

В целом, трение глаз приносит больше вреда, чем пользы, обращают внимание офтальмологи. По словам Бейера, у людей, страдающих аллергией, трение глаз "на самом деле может привести к выбросу большего количества гистамина", из-за чего зуд лишь усилится. Кроме того, можно занести инфекцию, если проделывать эту манипуляцию не идеально чистыми руками.

Травма глаза также является потенциальным поводом для беспокойства. Как объяснил специалист, слишком сильное трение глаз может привести к повреждению роговицы. А если потереть глаз, когда в нем есть что-то инородное, чего там вовсе не должно быть (будь это микроскопическая пылинка или, например, линза), то шансы значительно возрастают.

"Вы идете по улице, что-то попадает в глаз, вам становится некомфортно. В связи с этим появляется желание почесать глаза, но это действие способно травмировать роговицу".

И хотя это нельзя назвать распространенным явлением, трение глаз все-таки может привести к более серьезной проблеме.

"Когда человек трет глаза, внутриглазное давление увеличивается, что со временем может деформировать роговицу и сделать ее тоньше. Это также может привести к повреждению коллагеновых волокон и других белков, из которых состоит глаз", – добавил Чанг.

В некоторых случаях эти изменения грозят развитием кератоконуса – заболевания, для которого характерно истончение и заострение роговицы с прогрессирующей миопией и астигматизмом.

Чанг объяснил, что кератоконус чаще диагностируется у молодых людей и может значительно испортить жизнь любому человеку. Врач добавил, что в некоторых случаях пациентам требуется "трансплантация роговицы, если ситуация запущенная".

Как перестать это делать

Наиболее логичным решением проблемы, которая заключается в желании тереть глаза, является использование увлажняющих глазных капель. На сегодняшний день их существует огромное количество, поэтому подобрать подходящее лекарство для своих глаз не составит особого труда.