Ученые выявили идеальное расписание дня

В современном мире люди живут в бешеном ритме. Многие страдают от бессонницы и постоянной усталости. Однако существует выход из ситуации. Об этом пишет Daily Mail.

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Ученые из Вестминстерского университета выяснили, что у тех, кто просыпается между 05:22 и 07:21 уровень гормонов стресса выше, чем у тех, кто просыпается позже. Кроме того, первые чаще подвержены болям в мышцах и плохому настроению.

Завтракать, по мнению ученых, лучше до восьми утра. Первый прием пищи после девяти утра повышает риск диабета. А вот пить кофе, как считают исследователи, следует в промежутке с 09:00 до 14:00. Ранее в организме человека высок уровень кортизола, делающий нас внимательнее, поэтому в кофе нет необходимости.

Что касается тренировок, то их правильнее всего провести с 06:30 по 08:30 или с 18:00 до 20:00. Активность утром помогает снизить тревожность, а вечером — нарастить мышечную массу.

Принимать важные решения следует с 11:00 до 12:00. Нейробиолог из Оксфордского университета Рассел Фостер считает, что в этот промежуток уровень когнитивных способностей выше всего. А вот время с 12:00 до 16:00 можно отвести дневному сну.

Несмотря на всеобщее убеждение, что после 18:00 есть нельзя, ученые считают, что ужин следует сдвинуть на время 19:00 по 20:00. Более поздний прием пищи повышает риски возникновение диабета.

Ложиться спать, как показали опубликованные в European Heart Journal результаты исследования, лучше с 22:00 по 23:00. Сон после полуночи повышает риск сердечного приступа и инсульта на 25%.