Назван полезный продукт, который зимой надо есть каждый день

Врач-диетолог Оксана Дмитренко назвала самый полезный для здоровья продукт, который зимой надо есть каждый день.

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По словам специалиста, речь идёт о квашенной капусте, в которой содержится много витамина С – главного борца с простудными заболеваниями, передаёт издание «Кубанские новости».

При этом, как отметила специалист, данный продукт помогает также решить ещё несколько других актуальных для холодного времени года проблем со здоровьем.

«Квашеная капуста чрезвычайно богата витамином C и полезными для кишечника пробиотиками, – пояснила диетолог. – Это значит, что она помогает укрепить иммунитет и поддержать здоровье пищеварительной системы человека. Эти полезные свойства появляются в продукте, благодаря длительному процессу ферментации», — рассказала эксперт.

Помимо укрепления иммунитета и нормализации работы кишечника, кислая капуста, подчеркнула врач, способна улучшить усвоение организмом полезных макро и микроэлементов. Например, железа, цинка и кальция.

Кроме того, она повышает сопротивляемость организма атакам вирусов, помогает организму эффективно сжигать жир.

«Учёные из Канады выяснили, что употребление квашенной капусты в течение 3-4 месяцев ежедневно помогает избавиться от 5-10 кг лишнего веса», – рассказала Дмитренко.

При этом она предупредила, что квашеную капусту можно употреблять не всем.

«Ограничить потребление продукта или вовсе исключить его из своего рациона питания следует людям, страдающим гипертонией, ХПН (хронической почечной недостаточностью), язвой желудка, воспалением в кишечнике или синдромом раздраженного кишечника», – резюмировала диетолог.