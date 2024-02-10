Лазерная коррекция зрения: кому противопоказана

Лазерная коррекция зрения — это методика для восстановления здоровья глаз, которая кажется пациентам универсальной. Однако возможно ли ее проведение всем без исключения? на этот вопрос в беседе с "Рамблером" рассказала офтальмохирург, к.м.н. эксперт в области лазерной коррекции зрения, рефракционной и катарактальной хирургии, заведующая отделением офтальмологии "Открытая клиника" Анна Семакина.

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"Современные методы и лазерные установки, благодаря точной настройке параметров, позволяют провести операцию тем, кому еще несколько лет назад было отказано по различным причинам", — подчеркнула эксперт.

Планировщики дают полную информацию о результате и создают программу, максимально сохраняющую физиологию и архитектонику роговицы. Точное диагностическое оборудование безошибочно определяет параметры и дает полную информацию о состоянии переднего и заднего отрезка глаза. Фемтосекундные лазеры заменили микрохирургические ножи- микрокератомы, что сокращает время реабилитации пациента. Уже через два-три дня можно полностью вернуться к привычному образу жизни. Однако, существуют абсолютные и относительные противопоказания для проведения данного вида операции.

Абсолютные противопоказания

(когда вам точно откажут в проведении операции) беременность и период лактации (нестабильный гормональный фон влияет на показатели роговицы);

возраст пациента до 18 лет (чаще всего до этого возраста глаз растет);

заболевания глаз: катаракта, глаукома, отслойка сетчатки, сосудистые заболевания сетчатки;

алкогольная, наркотическая зависимости, психиатрическая патология;

аутоиммунные заболевания: сахарный диабет в тяжелой форме, артриты, которые влияют на процесс заживления тканей;

недостаточная толщина роговицы (например, высокая степень близорукости и тонкая роговица);

генетические заболевания роговицы: кератоконус и прочие;

прогрессирующая миопия (рост глаза приведет к регрессу после операции и появлению минуса вновь, поэтому необходимо дождаться остановки роста глазного яблока либо быть готовым к докоррекции через какое-то время).

Относительные противопоказания

К относительным противопоказаниям относятся инфекционные заболевания глаз, выраженный синдром сухого глаза, блефарит и некомпенсированные общие заболевания. В этих случаях возможно проведение лазерной коррекции после решения основных проблем и улучшения общего состояния здоровья пациента.

"Все противопоказания и ограничения связаны с неизбежностью или высокими рисками осложнений", — отметила офтальмохирург.

Выполнение лазерной коррекции после 45 лет приведет к восстановлению зрения вдаль, но вблизи придется носить очки из-за пресбиопии, или возрастной дальнозоркости. Наличие противопоказаний врач выявляет в ходе беседы и тщательной диагностики. В случае необходимости врач назначит подготовку к операции в виде капель, проведет необходимые дообследования, направит к смежным специалистам.

"Поэтому на первичной консультации не утаивайте информацию о своем здоровье, выбирайте клиники с полной и высокооснащенной диагностической линией", — призвала Семакина.