Почему темнеет в глазах и что с этим делать

Зачастую с таким симптомом можно столкнуться, если резко поменять положение тела в пространстве. Однако иногда потемнение в глазах сигнализирует о серьезных проблемах со здоровьем.

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“Рамблер” пообщался с неврологом Валерием Куваевым и выяснил наиболее частые причины потемнения в глазах.

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Почему темнеет в глазах

Потемнение в глазах не конкретное заболевание, а набор симптомов и ощущений, которые могут возникать при разных проблемах со здоровьем.

“Проще говоря , потемнение - это временная дисфункция зрения, причина которых может быть со стороны сосудов глаз или, наоборот, со стороны воспринимающей нервной системы”, – говорит врач.

Очень многое зависит именно от причины, устранение которой и улучшит самочувствие.

Неправильное распределение крови в организме

Если общее давление крови в сосудах головы (и глаз) резко упадет, то сетчатке глаза тоже не будет хватать крови и питательных элементов, поэтому она начинает хуже работать и воспринимать изображение.

“Часто такое бывает во время предобморочных состояний, в обоих глазах зрение снижается пятнами, иногда вместе с гулом в ушах и общей слабостью, особенно при резком вставании, реже после еды или из-за внезапной боли”, – комментирует Куваев.

В этом случае надо посетить кардиолога, невролога. Такие состояния предобморока, как и обморока, встречаются при беременности, кровопотере, анемии, болезнях сердца, периферических нервов и нейродегенеративных состояниях. В подростковом возрасте обмороки и предобмороки бывают в течение какого-то периода и постепенно проходят.

Закупорка сосуда сетчатки

“Оно может происходить при наличие бляшек в артерии шеи или перемещении тромба из других источников, когда он может перекрывать ток крови в сетчатке. Тогда в одном глазу возникает не просто потемнение и практически слепота, часто кратковременная”, – уверен врач.

В данном случае для начала нужен осмотр офтальмолога, часто требуется сделать УЗИ сосудов шеи. Со стороны нервной системы тоже есть состояния, которые могут вызывать чувство потемнения в глазах.

Мигренозные феномены

Как известно, мигрень – это головная боль, которой часто сопутствуют и другие симптомы. Один из которых - это искажение зрения. Трудно назвать это именно потемнением, но спектр вариантов искажения очень широк, например, особенно при мигренозной ауре. И не всегда это может сопровождаться последующей головной болью. Обычно симптомы нарушения зрения длятся от 5 до 60 минут.

Эпилептические симптомы

Невролог отмечает, что из-за временного сбоя в работе мозга, могут возникать разные симптомы. Одним из таких вариантов является искажение или пропадание зрения, в основном на обоих глазах. Длительность таких спонтанных состояний обычно длится несколько минут (1-3 минуты)”,

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