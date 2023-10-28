Почему нужно следить за внутриглазным давлением

Мало кто задумывается о внутриглазном давлении, но на самом деле это критически важный показатель. Давление в глазу может изменяться по разным причинам, таким как травмы, системные заболевания и возраст, пишет «Секрет», ссылаясь на слова врача-офтальмолога сервиса доказательной медицины DocMa Алины Волковой.

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Внутриглазное давление, также известное как офтальмотонус, создается жидкостью, циркулирующей внутри глаза. Эта жидкость должна оказывать определенное давление на оболочки глаза, чтобы сохранить его сферическую форму.

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Нормальное внутриглазное давление составляет 10-21 мм рт. ст. при использовании электронного тонометра и 15-25 мм рт. ст. при использовании тонометрии по Маклакову. Если внутриглазное давление превышает эти нормы, это может привести к диагнозу "офтальмогипертензия", а если оно ниже нормы, то "гипотензия" или "гипотония".

Факторы, которые могут повысить внутриглазное давление, включают возраст старше 40 лет, наличие случаев глаукомы в семье, длительное употребление некоторых лекарств (например, стероидных гормонов), травмы и заболевания глаз, повышенную толщину роговицы и другие факторы.

Чаще всего, повышенное внутриглазное давление протекает бессимптомно, и симптомы появляются только при значительном увеличении давления. Повышенное внутриглазное давление может привести к глаукоме, которая может вызвать серьезные проблемы со зрением и даже слепоту, если не лечить.

Снижение внутриглазного давления может быть вызвано различными факторами, такими как травмы, воспалительные заболевания глаз, нарушения выработки внутриглазной жидкости и системные заболевания. Гипотония глазного яблока также может протекать без симптомов и требует внимательного врачебного наблюдения. Какие бы причины ни лежали в основе изменения внутриглазного давления, важно обратиться к врачу для оценки и, при необходимости, лечения этого состояния.