Под синдромом сухого глаза понимается состояние, которое сопровождается ощущением раздражения и сухости глазной поверхности из-за снижения выделения слез.

О причинах и неочевидных факторах, которые вызывают подобного рода дискомфорт, "Аргументам и Фактам" рассказала врач-офтальмолог Армине Геворкян.

По словам специалиста, одной из самых распространенных причин возникновения синдрома является конъюнктивит.

В таком случае требуется пройти курс лечения от воспалительного процесса, после чего неприятные ощущения в области глаз исчезнут.

Помимо этого, синдром сухого глаза может развиться из-за ношения некачественных или неудобных линз. Например, если они изготовлены из слишком жесткого материала.

Что касается факторов, провоцирующих возникновение характерных неприятных ощущений, то их может быть довольно много, отмечает врач. К ним относятся гормональные нарушения, возраст, операция по коррекции зрения и пребывание перед монитором в течение продолжительного периода времени.

Иногда синдром сухого глаза развивается в результате приема ряда лекарств, при вирусном гепатите и заболеваниях щитовидной железы, обратила внимание офтальмолог.