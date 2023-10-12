Офтальмолог опровергла популярные мифы о зрении

Популярные мифы о зрении развеяла офтальмолог Татьяна Шилова.

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По словам врача, от смартфонов, ноутбуков и других экранов на самом деле нет какого-то опасного уровня излучения - он соответствует норме, иначе такая техника вовсе не продавалась бы.

При этом глаза могут уставать при пользовании гаджетами, поэтому стоит устанавливать комфортный не мелкий шрифт и не читать подолгу с яркого экрана в темноте.

Второй миф состоит в том, что очки еще больше портят зрение. Однако, врач объяснил, что очки наоборот замедляют ухудшение зрения, потому что человек в очках не напрягается, чтобы что-то постоянно разглядывать.

А вот гимнастика для глаз, вопреки распространенному мнению, на самом деле не так полезна. Она, действительно снимает мышечное напряжение, улучшает кровоток, уменьшает сухость глаз. Из-за этого кажется, что зрение становится лучше, но на самом деле это не так. Гимнастикой зрение не улучшить.

Еще одно мнение о большой пользе моркови и черники для зрения также сильно преувеличены. В них есть полезные элементы, но для восстановления зрения они вовсе неэффективны.