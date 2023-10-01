3 реальных причины, почему снижается зрение

Более 90% информации об окружающем мире мы получаем с помощью зрения. Глазные мышцы работают в несколько раз больше, чем все остальные в человеческом теле. "Рамблер" узнал, что на самом деле может повлиять на зрение. Об этом рассказал врач-офтальмолог, доктор медицинских наук и профессор Николай Позняк.

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Для начала стоит сказать, что предрасположенность к заболеваниями чаще всего наследуется. Качество и острота зрения — не исключение. По наследству могут передаваться миопия, глаукома, дистрофии роговицы и сетчатки. Вот почему важно соблюдать гигиену зрения, режим труда и отдыха.

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Отсутствие гигиены зрения

Информационная нагрузка на зрение возросла: мы работаем с компьютерами, постоянно используем гаджеты и ходим в кино, чтобы расслабиться. Все это вызывает повышенную утомляемость глаз. Чтобы избежать ее, важно не только отдыхать от синих экранов, но и соблюдать гигиену зрения, а именно проводить гимнастику для глаз. Смотреть вдаль и вблизь, делать круговые движения глазами, использовать специальные очки для компьютера, которые снимают напряжение, чаще гулять на свежем воздухе и чаще моргать.

Неправильное питание

Наше питание лишено баланса. Недостаточное потребление минералов: цинка, меди, селена и витаминов А, Е, группы В, Омега-3 полиненасыщенных жирных кислот и других элементов — приводит к дисбалансу обмена веществ. Снижается иммунитет, и мы становимся более уязвимы перед вирусами и вредными факторам внешней среды. Важно при этом добирать витамины не с помощью комплексов и БАДов, апитаться комплексно и полноценно всегда, соблюдая баланс белков, жиров и углеводов, есть больше фруктов и овощей.

Недостаточная физическая нагрузка

Здоровому человеку рекомендовано заниматься физкультурой 40 минут и проходить около восьми километров каждый день. В пожилом возрасте активность будет снижена и так, но пока вы молоды, важно не оставлять организм в состоянии пассивности. Даже если вы ходите в зал несколько раз в неделю, но при этом ваша бытовая активность снижена, организм все равно будет недополучать необходимую нагрузку.