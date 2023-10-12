5 витаминов, которые важны для здоровья глаз

Глаза – один из важнейших органов человеческого организма, благодаря которому мы получаем большую часть информации и контактируем с окружающим миром.

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Глаз имеет сложное строение: роговица, сосудистая оболочка, сетчатка, хрусталик... Кроме того, этот орган совершенно точно можно назвать нежным и зависимым от самых разных факторов. Так, на остроту зрения влияют работа сердечно-сосудистой системы и мозга, наследственность, вредные привычки, интенсивность источника света в помещении и др.

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Как и любому другому органу, глазам для оптимального функционирования требуются полезные микроэлементы. В честь Всемирного дня зрения, который отмечается каждый год 12 октября, "Рамблер" расскажет о важных для здоровья глаз витаминах и продуктах с их содержанием.

Витамин А

Витамин А (ретинол) укрепляет роговицу глаза и положительно влияет на остроту зрения. Он также является компонентом родопсина – белка в глазах, который позволяет нам видеть при плохом освещении.

Дефицит витамина А грозит ксерофтальмией – это состояние сухости роговицы и конъюнктивы глаза, которая возникает вследствие нарушения слезоотделения. Ретинол защищает и от развития других заболеваний глаз, в том числе катаракты и атрофии сетчатки.

Источником витамина А являются печень, морковь, персики, шпинат, брокколи, тыква, рыба, яйца.

Витамин Е

Витамин Е (токоферол) является мощным антиоксидантом, который защищает клетки глаза от негативного воздействия свободных радикалов – частиц, образуемых в результате распада вредных жиров, обмена веществ и воспалительных процессов. А еще он повышает упругость капилляров и улучшает их проницаемость.

В ходе одного из профильных исследований было доказано, что ежедневный прием 400 мг витамина Е в сочетании с небольшим количеством других питательных веществ замедляет прогрессирование болезней глаз на 25% и снижает вероятность развития катаракты.

Источником витамина Е являются все вышеперечисленные продукты, а также растительное и сливочное масло.

Витамин С

Как и токоферол, витамин С (аскорбиновая кислота) является мощным антиоксидантом. Учеными было доказано, что употребление этого микроэлемента снижает риск прогрессирования возрастной макулярной дегенерации – хронического заболевания сетчатки в области задней части глаза, которая отвечает за центральное зрение.

Помимо этого, витамин С необходим для выработки коллагена и белка, из которого состоит глаз, в особенности роговица и склера.

Источником аскорбиновой кислоты являются цитрусовые, ежевика, смородина, сладкий перец, брокколи, помидоры и капуста.

Витамин В2

Витамин B2 (рибофлавин) тоже противостоит окислительным процессам в организме. На сегодняшний день ученые активно изучают потенциал этого компонента в предотвращении развития катаракты. Уже было доказано, что дефицит рибофлавина благоприятствуют развитию болезней глаз: так, у многих пациентов фиксируется недостаток этого витамина в организме.

Источником Витамина В2 являются орехи, яйца, сыр, шпинат, ржаной хлеб, брокколи, чернослив, авокадо, свинина и бобовые.

Витамин В3

Основная функция витамина B3 (ниацин) заключается в содействии организму преобразовывать пищу в энергию. Он также выступает в качестве антиоксиданта.

Недавние исследования показали, что витамин В3 можно употреблять для профилактики глаукомы – одного из наиболее тяжелых глазных заболеваний, для которого характерно стремительное снижение остроты зрения, ведущее к необратимой слепоте.