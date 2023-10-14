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Что делать, если что-то попало в глаз

Если что-то инородное попало в глаз, это может вызвать дискомфорт и даже потенциально нанести вред зрению.

Что делать, если что-то попало в глаз
© unsplash.com

Рассказываем, что следует сделать в таком случае, а что запрещено, в материале "Рамблера".

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Как помочь себе?

  • В первую очередь вымойте руки водой с мылом.
  • Попробуйте промыть предмет, попавший вам в глаз, легкой струей чистой теплой воды, например, из стакана.
  • Еще один способ удалить инородный предмет из глаза - это принять душ и направить легкую струю теплой воды на лоб над пораженным глазом, держа веко открытым.
  • Если вы носите контактные линзы, лучше всего снять линзу до или во время промывания поверхности глаза водой. Иногда к нижней поверхности хрусталика может прилипнуть инородное тело.
  • Если попытка промыть глаз водой не помогла, закройте глаз и прикройте его легким бинтом или чистой тканью. Это поможет предотвратить дополнительные раздражения и защитит глаз от случайных прикосновений.

Чтобы помочь кому-то другому?

  • Вымойте руки водой с мылом.
  • Усадите пострадавшего в хорошо освещенном месте.
  • Осторожно осмотрите глаз, чтобы найти нужный объект. Опустите нижнее веко и попросите человека посмотреть вверх. Затем удерживайте верхнее веко, пока человек смотрит вниз.
  • Если предмет плавает в слезной пленке на поверхности глаза, попробуйте промыть его с помощью пипетки для лекарств, наполненной чистой теплой водой. Или запрокиньте голову назад и промойте поверхность глаза чистой водой из стакана для питья или легкой струей воды из-под крана.

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Что ни в коем случае нельзя делать?

  • Не пытайтесь удалить крупный предмет, который застрял в глазу.
  • Не трите глаз. Это может повредить его и вызвать еще больший дискомфорт.
  • Старайтесь не надавливать на глаз в течение нескольких дней после удаления объекта.

Когда следует обратиться за неотложной помощью?

  • Вы не можете удалить предмет простым орошением водой.
  • Появилась сильная боль или другие серьезные симптомы, например, проблемы со зрением.
  • Боль, покраснение или ощущение попадания предмета в глаз сохраняются более 24 часов после его удаления. Иногда инородный предмет может поцарапать глаз. Часто возникает ощущение, что объект все еще находится в глазу даже после того, как он был удален.
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