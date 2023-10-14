Что делать, если что-то попало в глаз
Если что-то инородное попало в глаз, это может вызвать дискомфорт и даже потенциально нанести вред зрению.
Рассказываем, что следует сделать в таком случае, а что запрещено, в материале "Рамблера".
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Как помочь себе?
- В первую очередь вымойте руки водой с мылом.
- Попробуйте промыть предмет, попавший вам в глаз, легкой струей чистой теплой воды, например, из стакана.
- Еще один способ удалить инородный предмет из глаза - это принять душ и направить легкую струю теплой воды на лоб над пораженным глазом, держа веко открытым.
- Если вы носите контактные линзы, лучше всего снять линзу до или во время промывания поверхности глаза водой. Иногда к нижней поверхности хрусталика может прилипнуть инородное тело.
- Если попытка промыть глаз водой не помогла, закройте глаз и прикройте его легким бинтом или чистой тканью. Это поможет предотвратить дополнительные раздражения и защитит глаз от случайных прикосновений.
Чтобы помочь кому-то другому?
- Вымойте руки водой с мылом.
- Усадите пострадавшего в хорошо освещенном месте.
- Осторожно осмотрите глаз, чтобы найти нужный объект. Опустите нижнее веко и попросите человека посмотреть вверх. Затем удерживайте верхнее веко, пока человек смотрит вниз.
- Если предмет плавает в слезной пленке на поверхности глаза, попробуйте промыть его с помощью пипетки для лекарств, наполненной чистой теплой водой. Или запрокиньте голову назад и промойте поверхность глаза чистой водой из стакана для питья или легкой струей воды из-под крана.
Что ни в коем случае нельзя делать?
- Не пытайтесь удалить крупный предмет, который застрял в глазу.
- Не трите глаз. Это может повредить его и вызвать еще больший дискомфорт.
- Старайтесь не надавливать на глаз в течение нескольких дней после удаления объекта.
Когда следует обратиться за неотложной помощью?
- Вы не можете удалить предмет простым орошением водой.
- Появилась сильная боль или другие серьезные симптомы, например, проблемы со зрением.
- Боль, покраснение или ощущение попадания предмета в глаз сохраняются более 24 часов после его удаления. Иногда инородный предмет может поцарапать глаз. Часто возникает ощущение, что объект все еще находится в глазу даже после того, как он был удален.
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