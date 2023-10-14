Что делать, если что-то попало в глаз

Если что-то инородное попало в глаз, это может вызвать дискомфорт и даже потенциально нанести вред зрению.

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Рассказываем, что следует сделать в таком случае, а что запрещено, в материале "Рамблера".

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Как помочь себе?

В первую очередь вымойте руки водой с мылом.

Попробуйте промыть предмет, попавший вам в глаз, легкой струей чистой теплой воды, например, из стакана.

Еще один способ удалить инородный предмет из глаза - это принять душ и направить легкую струю теплой воды на лоб над пораженным глазом, держа веко открытым.

Если вы носите контактные линзы, лучше всего снять линзу до или во время промывания поверхности глаза водой. Иногда к нижней поверхности хрусталика может прилипнуть инородное тело.

Если попытка промыть глаз водой не помогла, закройте глаз и прикройте его легким бинтом или чистой тканью. Это поможет предотвратить дополнительные раздражения и защитит глаз от случайных прикосновений.

Чтобы помочь кому-то другому?

Вымойте руки водой с мылом.

Усадите пострадавшего в хорошо освещенном месте.

Осторожно осмотрите глаз, чтобы найти нужный объект. Опустите нижнее веко и попросите человека посмотреть вверх. Затем удерживайте верхнее веко, пока человек смотрит вниз.

Если предмет плавает в слезной пленке на поверхности глаза, попробуйте промыть его с помощью пипетки для лекарств, наполненной чистой теплой водой. Или запрокиньте голову назад и промойте поверхность глаза чистой водой из стакана для питья или легкой струей воды из-под крана.

Что ни в коем случае нельзя делать?

Не пытайтесь удалить крупный предмет, который застрял в глазу.

Не трите глаз. Это может повредить его и вызвать еще больший дискомфорт.

Старайтесь не надавливать на глаз в течение нескольких дней после удаления объекта.

Когда следует обратиться за неотложной помощью?