К каким болезням может привести плохая гигиена полости рта

Состояние полости рта человека может дать представление о его здоровье в целом. Проблемы с деснами и зубами могут повлиять на остальные части тела.

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Как гигиена полости рта влияет на общее состояние здоровья

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Как и другие участки тела, рот кишит бактериями. И хотя они в основном безвредными, рот является точкой входа в пищеварительный и дыхательный тракты, и некоторые из этих бактерий могут провоцировать заболевания.

Обычно естественные защитные силы организма и хороший уход за полостью рта, ежедневная чистка зубов щеткой и зубной нитью, держат бактерии под контролем. Однако без надлежащей гигиены бактерии могут привести к инфекциям полости рта: кариесу и заболеваниям десен. Кроме того, некоторые лекарства, противоотечные, антигистаминные, обезболивающие, мочегонные и антидепрессанты, могут уменьшить выделение слюны. Она смывает пищу и нейтрализует кислоты, вырабатываемые бактериями во рту, помогая защитить человека от микробов, которые размножаются и приводят к болезням.

Исследования показывают, что бактерии полости рта и воспаление, связанное с тяжелой формой заболевания десен (пародонтит), могут играть определенную роль в развитии некоторых заболеваний.

Какие состояния могут быть связаны со здоровьем полости рта?

Эндокардит. Эта инфекция обычно возникает, когда бактерии или другие микробы из другой части тела, например изо рта, распространяются по кровотоку и прикрепляются к определенным участкам сердца.

Сердечно-сосудистые заболевания. Хотя эта связь до конца не изучена, некоторые исследования предполагают, что болезни сердца, закупорка артерий и инсульт могут быть связаны с воспалением и инфекциями, которые вызывают бактерии полости рта.

Осложнения беременности и родов. Пародонтит был связан с преждевременными родами и низким весом младенца при рождении.

Пневмония. Определенные бактерии изо рта могут попасть в легкие, вызывая пневмонию и другие респираторные заболевания.

Некоторые заболевания также могут повлиять на здоровье вашей полости рта:

Диабет. Снижая сопротивляемость организма к инфекциям, диабет подвергает риску десны. Заболевания десен особенно распространены среди людей, страдающих сахарным диабетом.

ВИЧ/СПИД. Проблемы с полостью рта, болезненные поражения слизистой оболочки, часто встречаются у людей, инфицированных ВИЧ/СПИДом.

Остеопороз. Это заболевание, ослабляющее костную ткань, связано с потерей костной массы пародонта и выпадением зубов. Некоторые препараты, используемые для лечения остеопороза, сопряжены с небольшим риском повреждения костей челюсти.

Болезнь Альцгеймера. По мере прогрессирования болезни Альцгеймера наблюдается ухудшение состояния полости рта.

Также со здоровьем полости рта могут быть связаны расстройства пищевого поведения, ревматоидный артрит, некоторые виды рака и нарушения иммунной системы, вызывающие сухость во рту —синдром Шегрена.

Чтобы сохранить здоровье десен и зубов, ежедневно соблюдайте правила гигиены полости рта.