К каким болезням может привести плохая гигиена полости рта
Состояние полости рта человека может дать представление о его здоровье в целом. Проблемы с деснами и зубами могут повлиять на остальные части тела.
Как гигиена полости рта влияет на общее состояние здоровья
Как и другие участки тела, рот кишит бактериями. И хотя они в основном безвредными, рот является точкой входа в пищеварительный и дыхательный тракты, и некоторые из этих бактерий могут провоцировать заболевания.
Обычно естественные защитные силы организма и хороший уход за полостью рта, ежедневная чистка зубов щеткой и зубной нитью, держат бактерии под контролем. Однако без надлежащей гигиены бактерии могут привести к инфекциям полости рта: кариесу и заболеваниям десен. Кроме того, некоторые лекарства, противоотечные, антигистаминные, обезболивающие, мочегонные и антидепрессанты, могут уменьшить выделение слюны. Она смывает пищу и нейтрализует кислоты, вырабатываемые бактериями во рту, помогая защитить человека от микробов, которые размножаются и приводят к болезням.
Исследования показывают, что бактерии полости рта и воспаление, связанное с тяжелой формой заболевания десен (пародонтит), могут играть определенную роль в развитии некоторых заболеваний.
Какие состояния могут быть связаны со здоровьем полости рта?
- Эндокардит. Эта инфекция обычно возникает, когда бактерии или другие микробы из другой части тела, например изо рта, распространяются по кровотоку и прикрепляются к определенным участкам сердца.
- Сердечно-сосудистые заболевания. Хотя эта связь до конца не изучена, некоторые исследования предполагают, что болезни сердца, закупорка артерий и инсульт могут быть связаны с воспалением и инфекциями, которые вызывают бактерии полости рта.
- Осложнения беременности и родов. Пародонтит был связан с преждевременными родами и низким весом младенца при рождении.
- Пневмония. Определенные бактерии изо рта могут попасть в легкие, вызывая пневмонию и другие респираторные заболевания.
Некоторые заболевания также могут повлиять на здоровье вашей полости рта:
- Диабет. Снижая сопротивляемость организма к инфекциям, диабет подвергает риску десны. Заболевания десен особенно распространены среди людей, страдающих сахарным диабетом.
- ВИЧ/СПИД. Проблемы с полостью рта, болезненные поражения слизистой оболочки, часто встречаются у людей, инфицированных ВИЧ/СПИДом.
- Остеопороз. Это заболевание, ослабляющее костную ткань, связано с потерей костной массы пародонта и выпадением зубов. Некоторые препараты, используемые для лечения остеопороза, сопряжены с небольшим риском повреждения костей челюсти.
- Болезнь Альцгеймера. По мере прогрессирования болезни Альцгеймера наблюдается ухудшение состояния полости рта.
Также со здоровьем полости рта могут быть связаны расстройства пищевого поведения, ревматоидный артрит, некоторые виды рака и нарушения иммунной системы, вызывающие сухость во рту —синдром Шегрена.
Чтобы сохранить здоровье десен и зубов, ежедневно соблюдайте правила гигиены полости рта.
- Чистите зубы не реже двух раз в день по две минуты каждый раз. Используйте щетку с мягкой щетиной и зубную пасту с фтором.
- Пользуйтесь зубной нитью ежедневно.
- Используйте жидкость для полоскания рта, чтобы удалить частицы пищи, оставшиеся после чистки зубов щеткой и зубной нитью.
- Придерживайтесь здоровой диеты и ограничьте употребление сладких продуктов и напитков.
- Заменяйте зубную щетку каждые три-четыре месяца или раньше, если щетинки растопырены или изношены.
- Запланируйте регулярные осмотры у стоматолога и чистки зубов.
- Избегайте употребления табака.