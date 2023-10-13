Три вопроса доктору о деменции

В постоянной рубрике эксперты отвечают на вопросы читателей "Рамблера" о здоровье.

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В этом материале специалисты рассказали о страшном расстройстве, поражающем людей по всему миру.

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Наиболее распространенной формой деменции является болезнь Альцгеймера, от которой страдают миллионы людей. В настоящее время не существует лекарства от большинства типов деменции, но некоторые методы лечения могут помочь облегчить симптомы и улучшить ситуацию.

Признаки деменции

Если у человека возникают проблемы с памятью и мышлением, которые постоянно мешают ему нормально функционировать, значит у него развивается деменция.

Есть три основных тревожных сигнала деменции: Эдуард Грабарь Член Высшего экспертного совета кафедры «Трансперсональная психология» Академии социальных технологий

Деменция чаще всего возникает в возрасте 65 лет и старше и это более тяжелая и выраженная форма регресса, чем нормальное старение. Следует понимать, что люди, у которых развивается деменция, могут потерять способность регулировать свои эмоции, особенно гнев, и их личность может измениться.

Чем вызвана и как лечится

Деменция — это не диагноз и ничего не говорит о первопричине нарушения мышления и памяти.

Она может быть вызвана множеством факторов: заболеваниями щитовидной железы, дефицитом витаминов, побочными эффектами лекарств, депрессией, хронической тревогой, инфекциями, инсультами, гипертонией, болезнью Паркинсона и другими медицинскими проблемами. Эдуард Грабарь Член Высшего экспертного совета кафедры «Трансперсональная психология» Академии социальных технологий

В некоторых случаях когнитивные нарушения могут быть обратимыми, если их диагностировать и начать лечение на достаточно ранней стадии.

Можно ли вылечить саму деменцию? Нет, от деменции не существует лекарства. Однако выбор здорового образа жизни может помочь снизить риск серьезных когнитивных нарушений, а в некоторых случаях лечение основной причины может обратить вспять негативные последствия. Эдуард Грабарь Член Высшего экспертного совета кафедры «Трансперсональная психология» Академии социальных технологий

Жизнь с больным: уход и помощь

Жить с близким человеком,страдающим деменцией не просто. Он может отрицать свою болезнь или вовсе не понимать,что с ним происходит,его может раздражать ваша попытка помочь.Люди с деменцией часто ведут себя как маленькие дети.Ваша задача отнестись ко всему происходящему с пониманием.

Как объяснила "Рамблеру", врач невролог «Клиника Фомина» Лидия Чернобровкина, следует создать вокруг него комфортную и безопасную среду:

Потратить время на осмотр квартиры/дома: убрать колющие и режущие предметы, убрать в закрывающийся шкафчик лекарства, в зоне досягаемости не должно быть бытовой химии, которую человек с деменцией может принять за что-то съедобное, например.

На полу не должно быть предметов, о которые большая вероятность получить травмы-скользких ковриков, удлинителей.

Важно так же освещение, так как недостаточное освещение часто становится причиной падений.

Поставьте замки безопасности на высоко расположенные окна и балконы. А вот замки с ванной комнаты и других комнат стоит убрать, чтобы близкий человек с деменцией не оказался запертым.

Не осуждайте, не ругайте, не обсуждайте поведение и действие при пациенте с деменцией. Это может очень сильно его ранить.

"Уход за человеком с деменцией отнимает много времени и сил.

Не забывайте просить и принимать помощь! Есть много служб, которым можно делегировать часть своих забот: доставка продуктов, помощь по дому, сиделка.



Не ограждайте себя от общения с другими людьми, будьте на связи с близкими, удаляйте время на себя и свои увлечения. Помочь близкому человеку с деменцией проще, когда вы сами в порядке", объясняет врач.