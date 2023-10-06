Ученые обнаружили новый способ восстановления мозга при деменции
Испанские ученые представили новый метод восстановления мозга при нейродегенеративных заболеваниях. Результаты исследования опубликованы на портале Wiley Online Library.
Команда исследователей из Университета Барселоны провела эксперимент, в ходе которого продемонстрировали технологию использования экзосом для транспортировки белков PSD-95 и VGLUT-1. Именно они обеспечивают связь между нейронами и влияют на работу мозга.
В результате специалисты выявили, что на фоне использования экзосом у лабораторных животных улучшилась синаптическая пластичность и нейронные сигнальные пути. По мнению ученых, аналогичных результатов можно достигнуть и при использовании этой методики на людях с деменцией.
"Мы выяснили, что экзосомы способствуют формированию защитных "шипов" и активируют передачу сигналов в нейронах-реципиентах. Помимо этого, они могут восстанавливать нейроны, пострадавшие из-за нехватки питательных веществ", – резюмировали ученые.
Экзосомы представляют собой микроскопические внеклеточные везикулы, которые выделяются в межклеточное пространство клетками различных тканей и органов.
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