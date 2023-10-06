Испанские ученые представили новый метод восстановления мозга при нейродегенеративных заболеваниях. Результаты исследования опубликованы на портале Wiley Online Library.

Команда исследователей из Университета Барселоны провела эксперимент, в ходе которого продемонстрировали технологию использования экзосом для транспортировки белков PSD-95 и VGLUT-1. Именно они обеспечивают связь между нейронами и влияют на работу мозга.

В результате специалисты выявили, что на фоне использования экзосом у лабораторных животных улучшилась синаптическая пластичность и нейронные сигнальные пути. По мнению ученых, аналогичных результатов можно достигнуть и при использовании этой методики на людях с деменцией.

"Мы выяснили, что экзосомы способствуют формированию защитных "шипов" и активируют передачу сигналов в нейронах-реципиентах. Помимо этого, они могут восстанавливать нейроны, пострадавшие из-за нехватки питательных веществ", – резюмировали ученые.

Экзосомы представляют собой микроскопические внеклеточные везикулы, которые выделяются в межклеточное пространство клетками различных тканей и органов.