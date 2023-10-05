Мужская менопауза: миф или реальность

О женской менопаузе знают все. Но существуют ли гормональные изменения у мужчин, которые влияют на их самочувствие? “Рамблер” решил разобраться в этом вопросе и узнать чуть побольше о мужской физиологии.

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Что такое «мужская менопауза»?

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Профессор Джойс Харпер, руководитель группы репродуктивной науки и общества, говорит, что этот вопрос представляет большой интерес для изучения.

“Женская менопауза — это изменение в жизни каждой женщины, когда уровень половых гормонов (в основном эстрогена и прогестерона) резко снижается, вследствие чего заканчиваются менструальные циклы, и женщины больше не могут забеременеть естественным путем”.

Эти гормоны колеблются на протяжении всего фертильного возраста женщины, и изменения их уровня могут вызвать физические и психологические проблемы, такие как предменструальный синдром, а во время перименопаузы могут возникнуть симптомы, которые серьезно скажутся на жизни женщины.

Между тем, «мужская менопауза» не так хорошо изучена. Но известно, что с возрастом у них наблюдается постепенное снижение уровня тестостерона. Мужской климакс является следствием процесса старения. С возрастом повышается концентрация глобулина, связывающего половые гормоны. Это также снижает активность тестостерона. Среди факторов, провоцирующих более раннее развитие климакса, выделяют курение, употребление алкоголя, злоупотребление жирной пищей, частые стрессы, заболевания и аномалии половых органов, в том числе ЗППП, острые и хронические интоксикации и т. п.

“Менопауза” у некоторых мужчин может привести к увеличению веса и депрессии, но является ли это последствиями старения или изменением уровня гормонов, пока не изучено.

«Я не думаю, что мы можем сравнивать мужскую менопаузу с женской. Известно, что симптомы перименопаузы могут серьезно влиять на самочувствие женщин, но я не видел сопоставимых данных для мужчин. Я считаю, что любой, кто испытывает дискомфорт, должен выяснить, связано ли это с изменением уровня гормонов или другими факторами».

Помощь мужчинам, которые претерпевают гормональные изменения

Подразделение Национальной службы здравоохранения Англии и Уэльса NHS Trust намерено предоставить мужчинам 12-месячный оплачиваемый отпуск и другие «пособия», если они переживают так называемую «мужскую менопаузу».

Сообщается, что теперь руководители британской Службы скорой помощи (EMAS) обязаны предоставлять скидки на свои услуги для сотрудников, страдающих от симптомов, связанных с падением уровня тестостерона, которое обычно называют «мужской менопаузой», хотя ее медицинский термин — «андропауза».