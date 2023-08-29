Ученые выяснили, почему у женатых мужчин низкий тестостерон

Ученые выяснили, почему у женатых мужчин уровень тестостерона ниже, чем у одиноких. Об этом сообщает Daily Mail.

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Специалисты проанализировали 11 научных исследований при участии более 25 тысяч мужчин. В ходе работы эксперты установили, что мужчины, которые состоят в браке или в отношениях, в среднем имеют более низкий уровень тестостерона.

По мнению ученых, это может быть связано с наличием детей, которые для многих выступают стрессовым фактором. Предыдущие исследования показали, что стресс может снижать уровень тестостерона.

Эксперты также установили, что мужчины, которые занимались спортом менее 75 минут в неделю, имели более низкие показатели тестостерона, чем те, кто вел активный образ жизни.