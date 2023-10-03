Ученые выяснили, как предотвратить деменцию

Недавние исследования показали, что почти 75% случаев деменции могли бы быть предотвращены. Эти результаты опубликованы в журнале Nature Human Behaviour.

Ученые проанализировали более 210 факторов, которые могут увеличить риск развития деменции, и выявили 62 из них, которые можно было бы потенциально предотвратить. Эти факторы, по оценкам, могут быть ответственными за 47-73% случаев деменции. Эти результаты могут спасти сотни тысяч людей от разрушительного диагноза деменции, что особенно актуально, учитывая, что в настоящее время деменция затрагивает более 900 000 человек в Великобритании.

Исследование подчеркнуло, что нездоровый образ жизни, включая сидячий образ жизни, слишком много телевизионных просмотров и нарушенный режим сна, могут увеличить риск развития деменции. Это означает, что изменения в образе жизни могут снизить этот риск. Также было отмечено, что психологические факторы, такие как постоянное напряжение и невозможность делиться чувствами с другими, могут увеличить риск развития деменции.