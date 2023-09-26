Исследование: как импульсивные покупки предвещают деменцию

Согласно недавно опубликованному исследованию в журнале JAMA Neurology, финансовое благосостояние снижается гораздо быстрее среди людей с вероятной деменцией за десять лет до начала деменции по сравнению с пожилыми людьми без этого диагноза.

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В исследовании, проведенном Цзин Ли, доктором философии, магистром из Вашингтонского университета в Сиэтле, сравнивались траектории благосостояния пожилых людей, у которых развилась вероятная деменция, с теми, кто находился в контрольной группе без деменции .

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Исследователи обнаружили, что финансовое благосостояние, снижалось гораздо быстрее среди людей с вероятной деменцией, чем среди людей без деменции, в течение десятилетия до начала болезни. Финансовое богатство включало акции, текущие и сберегательные счета, депозитные сертификаты, облигации и другие финансовые активы.

Авторы пришли к выводу, что это открытие может отражать ухудшение финансовых возможностей, связанное со снижением когнитивных функций, включая восприимчивость к мошенничеству, или необходимость использовать активы для оплаты растущих расходов на медицинское обслуживание и долгосрочный уход.

Используя данные за период с 1998 по 2019 год, исследователи изучили 8067 человек — 2664 с вероятной деменцией и 5403 в контрольной группе, у которых деменции не было.

За восемь лет до вероятного начала деменции средний собственный капитал домохозяйств был одинаковым для людей с вероятной деменцией (217 154 доллара США) и людей без деменции (210 984 доллара США). Исследователи отметили ускоренное снижение собственного капитала, ведущее к развитию деменции, у людей с вероятной деменцией (104 360 долларов США) по сравнению с группой без деменции (187 123 доллара США).

Аналогичным образом, медианное финансовое благосостояние составляло 24 978 долларов для людей с вероятной деменцией и 22 551 доллар для контрольной группы за восемь лет до начала деменции, тогда как оно составляло 5 418 долларов для людей с вероятной деменцией в начале по сравнению с 30 172 долларами для группы без деменции.