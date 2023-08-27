Исследование: признаки остановки сердца отличаются у мужчин и женщин

Исследование, которое провели ученые из Smidt Heart Institute, показало, что симптомы внезапной остановки сердца проявляются у людей за 24 часа, но отличаются у мужчин и женщин. Работа была опубликована в журнале Lancet Digital Health.

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Остановка сердца считается самой смертоносной формой сердечно-сосудистых заболеваний. От нее умирает 90% людей, не успевших попасть в больницу.

В исследовании сказано, что за сутки до внезапной остановки сердца женщины будут чувствовать одышку, а мужчины — боли в груди. При этом у меньшего количества мужчин и женщин наблюдалось учащенное сердцебиение, припадки и симптомы, напоминающие грипп.