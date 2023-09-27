Врач рассказала о типе деменции, который принимают за «кризис среднего возраста»

Доктор Сьюзен Митчелл из исследовательского центра Alzheimer's Research в Великобритании, объяснила, что, хотя некоторые формы деменции, такие как болезнь Альцгеймера, первоначально влияют на память человека, другие формы, такие как лобно-височная, могут изменить личность человека - и это может быть «весьма серьезно». Такую форму заметить сложнее, потому что симптомы «перекрываются с другими вещами».

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По словам эксперта, отчасти это связано с заторможенностью или наоборот с тем, что человек начинает делать "запрещенные" вещи, как-бы протестовать.

Лобно-височная деменция — это редкая форма деменции, которая изначально влияет на поведение и речь человека, и хотя у большинства людей деменция развивается в конце 70-80 лет, этот тип обычно поражает людей в возрасте 45-65 лет. Признаки лобно-височной деменции включают неадекватные или импульсивные действия, эгоистичный вид, а также проблемы с умственными способностями, например, рассеянность и трудности с планированием.