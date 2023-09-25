Врач рассказал о простых способах снижения риска развития деменции

Для снижения риска развития деменции следует продолжать учиться и запоминать новую информацию. Об этом "Москве 24" заявил врач-психотерапевт Евгений Фомин.

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Как объяснил специалист, физические нагрузки и выполняемая "на автомате" однотипная работа могут приблизить развитие слабоумия. Во избежание этого нужно тренировать мозг, ставя перед ним разные задачи.

В качестве примеров занятий, которые положительно сказываются на работе мозга, врач назвал изучение языков, освоение новых профессий, запоминание стихотворений и чтение книг.

"Книги нормальные, конечно, не детективы, которые не загружают интеллектуальную сферу", – уточнил Евгений Фомин.

Главной причиной развития деменции является снижение умственной деятельности, отметил психотерапевт. Недугу в большей степени подвержены люди, которые рано вышли на пенсию и перестали поддерживать мозг в тонусе.