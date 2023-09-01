Невролог перечислила симптомы разных типов деменции

При деменции человек теряет свою личность – перестает осознавать, кто он, забывает людей и различные предметы. Как правило, для описания подобного состояния используется общий термин, однако на деле важное значение имеет тип слабоумия, заявила "Аргументам и Фактам" невролог Мария Бехер.

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Они различаются в зависимости от того, какие структуры мозга поражаются у пациента, объяснила специалист. Так, при корковой деменции происходит дегенерация коры головного мозга, снижается память, наблюдаются поведенческие нарушения и расстройство речи.

При подкорковой деменции прежде всего у больного наблюдаются двигательные нарушения и уже в значительно меньшей степени – нарушения памяти, речевые расстройства.

Помимо этого, выделяются смешанная и мультифокальная деменция. В первом случае пациент сталкивается с изменением личности, двигательными и когнитивными расстройствами. Второй тип заболевания, в свою очередь, характеризуется множественными нейродегенерациями в центральной нервной системе.

Крайне важно не откладывать поход к специалисту в случае выявления тревожных симптомов, резюмировала невролог.