11 факторов, которые могут провоцировать деменцию

Деменция - это серьезное состояние, характеризующееся потерей памяти, познавательных способностей и способности к самообслуживанию. В этой статье "Рамблер" рассмотрит 11 ключевых факторов, которые могут провоцировать деменцию, основываясь на результатах исследования ученых Оксфордовского университета.

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На основе обширных данных из более чем 200 000 участников исследования, ученые разработали инструмент под названием UK Biobank Dementia Risk Score (UKBDRS), который может предсказать вероятность развития деменции в течение следующих 14 лет. Основанный на 11 ключевых факторах, этот инструмент позволяет высчитать показатель риска для каждого человека.

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Экспетрты подчеркивают, что настоящий инструмент помимо выявления рисков также может помочь определить меры профилактики, которые можно предпринять. Они указывают на значимость ряда факторов образа жизни, которые, если изменены, могут снизить риск деменции. Дальнейшие исследования будут направлены на проверку валидности этого инструмента в других популяциях.

Исследования показывают, что среди разных возрастных групп и географических местоположений риски развития деменции могут существенно различаться. Однако ученые Оксфордовского университета нашли общие факторы, которые могут увеличить вероятность этого недуга. Среди них они выделяют следующие:

Возраст

С возрастом риск развития деменции значительно возрастает. Хотя это не является неожиданным фактом, исследователи обнаружили, что чем старше человек, тем выше вероятность столкнуться с этой проблемой.

Образование

Низкий уровень образования связан с повышенным риском деменции. Образование может оказать положительное воздействие на мозговую активность и способность когнитивного функционирования.

Диабет

Люди с историей диабета имеют более высокий риск развития деменции. Связь между диабетом и деменцией обусловлена влиянием диабета на сосудистую и нервную систему.

Депрессия

Депрессия может быть не только следствием деменции, но и фактором, который увеличивает вероятность ее развития. Оказывая воздействие на мозг, депрессия может способствовать патологическим изменениям.

Инсульт

Перенесенный инсульт оставляет последствия не только на физическом, но и на психологическом уровне. Люди, перенесшие инсульт, подвержены более высокому риску деменции.

Наследственная предрасположенность

Если у вас есть близкие родственники с деменцией, ваш риск развития этого состояния также может быть повышен.

Уровень лишения

Социальное лишение и низкий уровень дохода могут воздействовать на психологическое здоровье и способствовать развитию деменции.

Высокое давление

Гипертония может негативно влиять на состояние сосудов и увеличивать вероятность развития деменции.

Высокий холестерин

Повышенные уровни холестерина могут способствовать образованию бляшек в сосудах мозга, что может в конечном итоге привести к деменции.

Одиночество

Отсутствие социальной активности и близких отношений может оказать отрицательное воздействие на мозг и способствовать развитию деменции.

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