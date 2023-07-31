Как правильно ходить, чтобы снизить риск деменции

Деменция — заболевание, которое негативно сказывается на мышлении, памяти и повседневных привычках. Ученые давно выяснили, какие продукты нужно есть и какой умственной активностью заниматься, чтобы снизить риск деменции. Однако физическая активность также способна предотвратить эту патологию, например — правильная ходьба.

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"Рамблер" рассказывает, какими методами ходьбы нужно руководствоваться, чтобы избежать деменции. В этом нам помогают советы японского врача Минору Каматы, опубликованные в его книге "Метод Камада: пять секретов преодоления барьера в 90 лет".

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Необходимость мышечной активности

Деменция часто возникает вследствие осложнения хронического очагового поражения артерий — атеросклероза. Минору Камата отмечает, что вероятность развития атеросклероза уменьшается благодаря физическим упражнениям. Они снижают стресс и ожирение, которые как раз и могут привести к деменции.

Кроме того, состояние депрессии также способно повысить риск развития деменции в дальнейшем. Однако исследователи Каролинского института выяснили, что физическая нагрузка может предотвратить депрессию. Дело в том, что упражнения повышают уровень гормона радости — серотонина. Это снижает стресс и как следствие — риск появления депрессии.

Методы ходьбы

По словам Минору Каматы, во многих исследованиях подчеркивается, что ходьба — наиболее полезный вид активности для профилактики деменции. Камата называет два самых эффективных способа ходьбы: