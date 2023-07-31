Как правильно ходить, чтобы снизить риск деменции
Деменция — заболевание, которое негативно сказывается на мышлении, памяти и повседневных привычках. Ученые давно выяснили, какие продукты нужно есть и какой умственной активностью заниматься, чтобы снизить риск деменции. Однако физическая активность также способна предотвратить эту патологию, например — правильная ходьба.
"Рамблер" рассказывает, какими методами ходьбы нужно руководствоваться, чтобы избежать деменции. В этом нам помогают советы японского врача Минору Каматы, опубликованные в его книге "Метод Камада: пять секретов преодоления барьера в 90 лет".
Необходимость мышечной активности
Деменция часто возникает вследствие осложнения хронического очагового поражения артерий — атеросклероза. Минору Камата отмечает, что вероятность развития атеросклероза уменьшается благодаря физическим упражнениям. Они снижают стресс и ожирение, которые как раз и могут привести к деменции.
Кроме того, состояние депрессии также способно повысить риск развития деменции в дальнейшем. Однако исследователи Каролинского института выяснили, что физическая нагрузка может предотвратить депрессию. Дело в том, что упражнения повышают уровень гормона радости — серотонина. Это снижает стресс и как следствие — риск появления депрессии.
Методы ходьбы
По словам Минору Каматы, во многих исследованиях подчеркивается, что ходьба — наиболее полезный вид активности для профилактики деменции. Камата называет два самых эффективных способа ходьбы:
- Широкий шаг. Согласно данным Национального института экологических исследований, вероятность того, что у людей с широким шагом ухудшатся когнитивные способности, в три раза ниже, чем у людей с небольшой длиной шага. Кроме того, если пожилые люди будут ходить маленькими шагами, то риск развития у них деменции повысится как минимум в два раза.
- Скоростная ходьба. Исследователи Орегонского университета науки и здоровья выяснили, что пациенты с диагнозом "легкое когнитивное расстройство" с годами начинают ходить намного медленнее. Такое замедление скорости проявляется на 12 лет раньше, чем становится диагноз. Именно поэтому стоит заняться скоростной ходьбой, чтобы иметь возможность предотвратить будущие последствия.