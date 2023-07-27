Как связаны нарушение обоняния и деменция

Симптомы болезней иногда бывают не самыми очевидными и не всегда позволяют распознать их развитие на ранних стадиях. То же самое можно сказать и о предвестниках недугов: порой о приближающихся проблемах со здоровьем свидетельствуют самые разные состояния.

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Так, на потенциальные риски деменции указывают трудности в распознавании запахов, которые, например, не вызывают особых подозрений у аллергиков или людей с постоянной заложенностью носа.

Подробнее о новом научном открытии – в материале "Рамблера".

Эксперимент

Сотрудники Чикагского университета провели исследование, участие в котором приняли более 860 человек в возрасте 60 лет и старше. В течение 5 лет ученые следили за состоянием их здоровья, в том числе когнитивными функциями и способностью распознавать запахи. Особое внимание уделялось испытуемым с геном, связанным с повышенными рисками развития болезни Альцгеймера (контрольная группа).

Для эксперимента была разработана специальная шкала, состоящая из 6 баллов. Добровольцы периодически заполняли опросники, ориентируясь на нее при описании своего обоняния. По окончании проведения исследования профессора университета проанализировали всю полученную информацию и пришли к следующим выводам.

Результаты

У участников из контрольной группы шансы верно распознать какой-либо аромат были на 37% ниже, чем у всех остальных добровольцев. Причем значительное нарушение обоняния отмечалось у людей в возрасте 65-69 лет.

Ученые отмечают, что изначально все испытуемые показывали максимально схожие результаты при выполнении когнитивных тестов и заданий, владели навыками на одном уровне. Как и предполагалось, с течением времени у пациентов с генетической предрасположенностью к развитию болезни Альцгеймера стали проявляться проблемы с концентрацией, мыслительным процессом и памятью. Но, помимо привычных симптомов, обнаружилось и нарушение обоняния.