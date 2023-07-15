7 ранних сигналов деменции, которые можно спутать с «просто старением»

Ряд ранних симптомов болезни Альцгеймера можно пропустить, поскольку они кажутся результатом естественного старения организма. "Рамблер" расскажет о ранних сигналах деменции, которые можно не заметить с годами.

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Чем раньше болезнь Альцгеймера будет диагностирована, тем лучше для пациента. Может быть трудно распознать болезнь на ранней стадии, поскольку многие симптомы могут быть вызваны такими факторами, как депрессия или стресс.

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Болезнь Альцгеймера — это прогрессирующее заболевание, при котором симптомы деменции постепенно ухудшаются в течение ряда лет. На ранних стадиях потеря памяти незначительна, но на поздних этапах люди теряют способность поддерживать разговор и реагировать на окружающую среду.

При этом есть несколько признаков, на которые вам стоит обратить внимание:

Забывчивость

Потеря памяти является одним из ранних признаков болезни Альцгеймера и может включать забывание важных дат, имен, мест или событий. Больные могут также неоднократно задавать одни и те же вопросы, забывая, что они только что получили ответ, или пересказывать истории.

Потеря вещей

Это один из самых неприятных симптомов для многих больных, поскольку они часто кладут предметы в странные места. Они не могут вспомнить свои шаги и найти предмет, сильно запутываются и начинают подозревать других.

Изменения в настроении

Люди, страдающие болезнью Альцгеймера, могут страдать от беспокойства или перепадов настроения, а также становиться взволнованными или расстроенными как в обычных ситуациях, так и вне зоны комфорта. Это также может привести к отказу от общественной деятельности и хобби.

Недальновидность

Болезнь Альцгеймера может повлиять на способность людей принимать решения и предвидеть последствия. Это могут быть неправильные финансовые решения, плохая гигиена или социально неприемлемые действия. Болезнь может препятствовать способности людей планировать или следовать указаниям, что может привести к поспешным решениям.

Трудности с выполнением задач

Ежедневные задачи могут стать трудными для людей, страдающих этим заболеванием. Возможно, им трудно водить машину или доезжать до определенной точки.

Они могут запутаться в порядке простых действий, забыть убрать половину дома, не дозаправить постель.

Спутанность в датах и в местах

К сожалению, люди с болезнью Альцгеймера могут испытывать трудности с определенными датами, сезонами, годами. Они в целом могут терять ощущение времени и путаться в днях и неделях.

Больные могут забывать, где они находятся, что они должны там сделать и как они туда попали.

Проблемы со словами

Люди могут в ходе разговора внезапно остановиться и не знать, как продолжить его, или начать задавать вопросы, повторять реплики..