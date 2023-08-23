Ученые выяснили, как снизить риск деменции в среднем возрасте

Ученые провели исследование и пришли к выводу, что у людей среднего возраста, которые посещают образовательные курсы, риск развития деменции ниже на 19%. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Frontiers in Aging Neuroscience.

Новые исследования показали, что изучение нового языка или приобретение новых навыков может помочь в профилактике деменции. Всего в эксперименте участвовали 282 000 британских добровольцев в возрасте от 40 до 69 лет. Ученые вели наблюдение за ними на протяжении семи лет.

Анализ показал, что участники, которые посещали языковые занятия в начале исследования, имели на 19% меньший риск развития деменции, чем те, кто этого не делал. На протяжении всего исследования им предлагался ряд психологических и когнитивных тестов, например, тесты на время реакции и память. Деменция развилась лишь у 1,1% участников.

Ученые, проводившие это исследование, отметили, что занятие интеллектуальной деятельностью оказывает положительное воздействие на нервную систему, что, в свою очередь, может предотвратить деменцию.